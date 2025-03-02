材料新廠 在陸投產
濟南大自然新材料（材料-KY）朝上游原料整合的第二座新廠「魯志伸新材料」，昨（1）日在山東德州臨邑舉行投產竣工儀式，預計年產3萬噸特種醋酸，將材料-KY的原料供應端擴大兩倍。
材料-KY（4763）董事長王克璋表示，未來新廠生產的紡絲級醋片，除供應濟南大自然與阿斯泰克生產絲束與長絲外，塑料級醋片還可運用於眼鏡鏡框、髮夾、鞋帶頭等領域，將能為材料-KY挹注2025年營運動能。
他補充，魯志伸新材料投產，將材料-KY原料供應端擴大兩倍，從每年3.5萬噸提高至6.5萬噸，尤其是集團控制原料各種性能，因應市場需求不同調整生產條件，為產品多樣性提供了保障。
王克璋表示，魯志伸新材料新廠投產後，材料-KY可望減少向外購買需求，以降低生產成本、進而提升毛利，預期毛利率有機會再提升。
回憶2017年第一座醋酸纖維素廠中峰化學新廠竣工落成，他說，同年就實現上下游垂直整合布局，達成優化產品成本及擴充新產品領域營收雙重效益。
近年材料-KY積極往上游原料醋酸酐延伸，開發醋酸纖維長絲（森綾）等產品，逐步擴增絲束產能，因應市場需求、強化集團競爭力及鞏固市場地位。
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