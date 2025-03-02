聽新聞
0:00 / 0:00

藥妝通路熱戰 競擴版圖…寶雅、康是美等搶占2,100億元大餅

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
台灣藥妝市場競爭激烈，寶雅、康是美、特美事等正積極搶占超過2,100億元市場大餅。（本報系資料庫）
台灣藥妝市場競爭激烈，寶雅、康是美、特美事等正積極搶占超過2,100億元市場大餅。（本報系資料庫）

台灣藥妝市場競爭激烈，寶雅（5904）、康是美、特美事等零售通路，正積極搶占超過2,100億元市場大餅，展開市場爭奪戰，鞏固版圖。

根據經濟部統計數據，2024年台灣藥品及化粧品業營業額達2,132億元，年增3.08%。研究也表示，近年來百貨公司美妝大檔買氣減弱，約有六成消費者轉向購買開架產品，替代專櫃產品，使得平價藥妝通路商機攀升。目前藥妝門市如寶雅、康是美、特美事與屈臣氏家數合計已超過1,500家，並持續穩定向上。

寶雅2024年全年營收236億元，年增7%，營收、獲利創新高，穩坐國內美妝零售通路龍頭寶座。寶雅表示，獲利關鍵在於近年來大力推動的美妝店型「POYA Beauty」，該店型美妝保養品類商品占比超過50%，並擴大保養品、醫美、彩妝等品項，貨架陳列完整豐富，相較一般店型，美妝商品占比高出至少10%，客單價也提升約一成。

POYA Beauty店數快速增長，帶動寶雅在美妝保養類商品銷售占比和業績雙雙提升。除發展美妝店型，寶雅為維持高毛利並提高獲利，將發展自有品牌列為未來重點。目前寶雅已推出七個自有品牌，銷售額占整體營收的2.5%。

寶雅指出，目前全國門市總數達418間，預計今年展店55家。

統一集團旗下康是美，近年來在網購與實體門市商品種類雙頭並進，除藥妝外，也開賣飾品、襪子、零食等商品，呈現多元化發展。目前全台門市數達490家，業內人士估計，近年可擴展至600家。康是美表示，將加強一對一專業彩妝師服務，計劃在30至50坪店舖外，開設百坪旗艦店，朝「都市小百貨」方向發展。

康是美憑藉統一集團通路優勢，結合OPEN POINT超過1,800萬會員生態圈，讓顧客能夠跨通路累積和使用點數，享受多種會員回饋和服務，提供更貼近消費者生活的購物體驗。

三商家購旗下特美事表示，目前全台門市已達16家，將在3月中旬在南港Lalaport開設第17家店，持續擴張版圖，進駐多個大型商場。特美事指出，南港Lalaport店是其第二家健康強化型藍標店，以深藍色招牌為特色，凸顯健康形象。

寶雅 康是美

延伸閱讀

北市買房地獄！萬華漲破5成、站穩單坪百萬列車

停車費1小時200元？南港LaLaport挨轟 公司緊急說明

天價停車費！南港LaLaport停車1小時200元 網哀號：希望不是真的

南港LaLaport開幕 里長憂塞車：遇電腦展恐比大巨蛋嚴重

相關新聞

藥妝通路熱戰 競擴版圖…寶雅、康是美等搶占2,100億元大餅

台灣藥妝市場競爭激烈，寶雅、康是美、特美事等零售通路，正積極搶占超過2,100億元市場大餅，展開市場爭奪戰，鞏固版圖。

材料新廠 在陸投產

濟南大自然新材料（材料-KY）朝上游原料整合的第二座新廠「魯志伸新材料」，昨（1）日在山東德州臨邑舉行投產竣工儀式，預計...

工具機展來了 規模創高

由外貿協會與台灣機械公會共同主辦的「2025台北國際工具機展」，將於明（3）日至8日在南港展覽館1、2館及台北世貿1館盛...

產業追蹤／服務業擁抱AI 創新加速度

日前因為輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳回台拜訪供應鏈業者，再度掀起大眾對人工智慧（AI）的關注。其實近年AI已深入服務...

產業追蹤／人工智慧催動產業變革

近來年人工智慧（AI）技術的成熟與廣泛應用，企業數位轉型的步伐加快，且全球對於永續發展議題的關注日益加深，再加上高齡少子...

產業追蹤／員工素養強化 五點不漏

台灣服務業近年來面臨到經營環境的鉅變，一方面受到高齡少子化與新世代勞工觀念轉變的影響，人力短缺的問題愈來愈嚴重，另一方面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。