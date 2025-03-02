藥妝通路熱戰 競擴版圖…寶雅、康是美等搶占2,100億元大餅

台灣藥妝市場競爭激烈，寶雅（5904）、康是美、特美事等零售通路，正積極搶占超過2,100億元市場大餅，展開市場爭奪戰，鞏固版圖。

根據經濟部統計數據，2024年台灣藥品及化粧品業營業額達2,132億元，年增3.08%。研究也表示，近年來百貨公司美妝大檔買氣減弱，約有六成消費者轉向購買開架產品，替代專櫃產品，使得平價藥妝通路商機攀升。目前藥妝門市如寶雅、康是美、特美事與屈臣氏家數合計已超過1,500家，並持續穩定向上。

寶雅2024年全年營收236億元，年增7%，營收、獲利創新高，穩坐國內美妝零售通路龍頭寶座。寶雅表示，獲利關鍵在於近年來大力推動的美妝店型「POYA Beauty」，該店型美妝保養品類商品占比超過50%，並擴大保養品、醫美、彩妝等品項，貨架陳列完整豐富，相較一般店型，美妝商品占比高出至少10%，客單價也提升約一成。

POYA Beauty店數快速增長，帶動寶雅在美妝保養類商品銷售占比和業績雙雙提升。除發展美妝店型，寶雅為維持高毛利並提高獲利，將發展自有品牌列為未來重點。目前寶雅已推出七個自有品牌，銷售額占整體營收的2.5%。

寶雅指出，目前全國門市總數達418間，預計今年展店55家。

統一集團旗下康是美，近年來在網購與實體門市商品種類雙頭並進，除藥妝外，也開賣飾品、襪子、零食等商品，呈現多元化發展。目前全台門市數達490家，業內人士估計，近年可擴展至600家。康是美表示，將加強一對一專業彩妝師服務，計劃在30至50坪店舖外，開設百坪旗艦店，朝「都市小百貨」方向發展。

康是美憑藉統一集團通路優勢，結合OPEN POINT超過1,800萬會員生態圈，讓顧客能夠跨通路累積和使用點數，享受多種會員回饋和服務，提供更貼近消費者生活的購物體驗。

三商家購旗下特美事表示，目前全台門市已達16家，將在3月中旬在南港Lalaport開設第17家店，持續擴張版圖，進駐多個大型商場。特美事指出，南港Lalaport店是其第二家健康強化型藍標店，以深藍色招牌為特色，凸顯健康形象。