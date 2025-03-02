工具機展來了 規模創高

由外貿協會與台灣機械公會共同主辦的「2025台北國際工具機展」，將於明（3）日至8日在南港展覽館1、2館及台北世貿1館盛大登場，國內外參展廠商達1,030家，使用6,110個攤位，整體規模已超越2023年，再創新高。

兩年一度的台北國際工具機展，今年邁入第30屆，不僅聚焦AI機器人，更以深具未來性的議題與完整展示內容，吸引來自全球的參展廠商與買家，預期將帶動輝達、特斯拉機器人供應鏈發光。

今年TIMTOS以「Integrate to Innovate（整合創新 智造未來）」為展覽主軸，聚焦「AI與機器人」、「未來智造」及「節能永續」等三大主題，引領全球工具機產業開創半導體、電動車、醫療、航太與綠能等五大應用領域，是全球最具指標性的智慧製造與工具機展。

今年展覽匯聚上中下游產業鏈，指標大廠精銳盡出，從整機到周邊零配件，包括友嘉集團、東台（4526）集團、永進機械、台中精機、慶鴻機電、百德機械、三鋒機器、上銀（2049）集團、大銀、油機、台達電（2308）等國內工具機廠商，以及德國西門子、海德漢、日本發那科、美捷科MAZAK及三菱等國際大廠。