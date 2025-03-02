產業追蹤／員工素養強化 五點不漏

台灣服務業近年來面臨到經營環境的鉅變，一方面受到高齡少子化與新世代勞工觀念轉變的影響，人力短缺的問題愈來愈嚴重，另一方面，隨著國際原物料的價格上漲，也帶動相關經營成本的增加，如何提高經營效率已經成為影響業者生存的重要課題。再者，新冠疫情之後，消費者的偏好改變，願意花費更多追求客製化與個性化的商品與服務，也更加注重消費體驗，服務業者無法再用傳統的經營方式滿足消費者需求。

隨著人工智慧（AI）的科技不斷的發展，在製造、金融、交通、生活與醫療等各項領域的運用愈來愈廣泛，AI已然成為驅動服務業數位創新、重塑商業模式的關鍵技術。AI科技除了能將人力從重複性高且耗時的工作中解放出來，同時也能提升決策速度與品質，強化企業經營效率，此外更能進行包括行銷、客戶服務、服務研發等創新應用，提供客製化與個性化的服務、有效的提升消費體驗。

雖然AI科技的智慧化運用是我國服務業升級轉型的重要趨勢，但根據Google Cloud與人工智慧科技基金會所進行的《2024台灣企業AI準備度調查》結果顯示，有26.7%的受調查企業表示所有員工對於AI並不了解，另外有42.5%的受調查企業表示，僅有少數員工具備AI知識。換言之，有近七成的企業表示，員工對於AI科技的了解程度偏低，顯然不利於產業AI化的推動，亟需提升服務業從業人員的AI能力。

相對於AI產業化需求的是專精於AI技術發展的專業人才，產業AI化更要求的是具備AI素養的人才。所謂的素養，根據教育部的定義是指，「為適應現在生活及面對未來挑戰，所應具備的知識、能力與態度」。因此AI素養可以被定義為「為了適應現在生活及面對未來挑戰，所應具備的AI知識、能力與態度」。提升AI素養的主要目的是希望個人能具備AI知識和技能，並且可以負責任和有效的理解、使用AI。

而AI素養能力應該包含以下五個構面：一、基本AI知識和概念的理解能力，包括AI的運作原理、優缺點、可以做到與無法做到的事情，以及AI帶來的問題與風險。二、運用各種AI技術建構AI模型的專業能力。三、應用AI技術解決工作問題的實務應用能力。四、具備跨領域知識，能夠溝通協調不同單位共同運用AI的能力。五、了解AI可能造成的倫理、隱私和安全問題，確保能夠合於法律規範應用AI應用的能力。

經濟部為鼓勵中小微企業加速數位轉型，啟動「中小微企業多元振興發展計畫」，其中針對服務業從業人員的培訓部分也提出「30人以下服務業數位轉型培力補助」計畫，協助30人以下之服務業培訓員工數位技能，提供每人最高可新台幣1萬元，每家上限為10萬元的補助。有鑑於過往勞動部、經濟部與數位發展部在推動AI人才培育時，課程多半過於著重在AI專業的技術層面上，而服務業在AI的應用上更加著重於因應不同情境運用AI工具解決問題，所以應該重視從業人員的AI素養能力的提升。

因此，政府在推動中小微服務企業AI人才培育時，建議應針對AI素養能力各個構面都提供有相對應的課程，服務業從業人員的AI素養能力才能有效提升，亦能加速推動服務業產業AI化。