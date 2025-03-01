中華信評：航空業脫碳之路尚處早期階段 潛在成本龐大

中華信評指出，台灣航空業的脫碳之路尚處於早期階段，潛在成本龐大。航空公司的氣候轉型計劃仍在發展中，且計畫的核心高度仰賴使用更多永續航空燃料（SAF）以及碳排放法規。不過，該燃料的供給極其有限。

中華信評針對台灣航空公司的ESG信用風險報告指出，國際能源總署的資料顯示，2022年航空業在全球能源相關二氧化碳排放量中的占比為2%，但隨著其他產業（例如汽車）排放量減少，且以過去的紀錄來看，航空交通成長快於燃油效率的改善幅度，因此前述比例正持續升高。

航空業已承諾在2050年之前實現淨零排放。潛在的信用影響來自使用新科技之飛機的大量投資需求，以及更為嚴格的環保相關稅制與法規，這可能會使成本與機票價格上漲。另，客戶健康與安全考量（例如疾病爆發）代表的信用風險雖然發生機率低，但其影響可能較大。

除社會風險外，台灣航空公司面臨的風險大致上與全球同業一致。標普全球評級所授評之航空公司面臨的社會風險較高，此係反映該些公司的財務表現在之前的傳染病大流行中嚴重受損，導致評等遭調降。相較之下，華航（2610）相對強勁的貨運業務部分抵銷了疫情期間客運量驟跌帶來的負面影響。

此外，航空公司往往有組建工會，有時亦會受到罷工影響，並導致成本大幅增加。華航於2016年與2019年面臨數起罷工事件，惟中華信評認為，相關成本在可控管的範圍內。