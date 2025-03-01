北市買房地獄！萬華漲破5成、站穩單坪百萬列車

首都房價居高不下，北市預售屋每坪單價百萬元時代來臨，12行政區去年均突破百萬元，大安區163.2萬元居冠，排名最後的文山區也有100.4萬元，民眾得16.6年不吃不喝才能買房。房仲也分析，知名建商進駐萬華，帶動當地房市，近3年房價漲幅超過5成。

內政部統計近9年第四季北市房價所得比，2016年為15.18倍，接著幾年呈下降趨勢，到了2020年再度回升至15.78倍、2021年達16.29倍，2022年下滑至15.77倍、2023年15.71倍，去年第三季攀升至近年新高16.60倍。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，2016年房地合一稅上路，是房市一大翻轉點，此後北市、全國房價一路下跌至2019年，2020年疫情後的房市多頭再起，受到中美貿易戰、台商回流、半導體產業崛起等國內外因素，國內整體房市大好，直至去年漸有起色。

住商機構依據實價登錄彙整近一年住宅用大樓、華廈預售交易，2022年至2024年北市12行政區預售屋平均單價，以萬華區漲幅50.9%最大，從每坪71.7萬元漲至108.2萬元，其次是文山區72.9萬元增至100.4萬元、漲幅37.7%，信義區則是110.1萬元攀升至145.7萬，漲了32.3%。

前年各區預售屋平均單價前3名為大安區每坪173.7萬元、松山區149.7萬元、中山區132.2萬元；去年各區預售平均單價前3名是大安區163.2萬元、松山區149.6萬元、信義區145.7萬元，最高單價則落在松山區253萬元、大安區229.5萬元、中山區215.5萬元。

賴志昶分析，2023年平均地權條例修法的政策因素，針對預售屋不能轉約，對於新案市場、房價跟交易量都有蠻大衝擊，因此當年交易量下跌滿多、價格些許鬆動，直到下半年選舉前推出新青安貸款，交易量與房價再度衝高到2024年。

他說，南港、大同、萬華、北投及文山皆屬北市蛋白甚至蛋殼區，房價較屬親民，去年預售新案每坪均價均已破百萬元。

賴志昶分析，萬華、文山2023年尚有均價百萬元以下的預售屋，由於知名品牌皇翔建設、元利建設分別進駐2行政區，順勢帶動當地房市，到了去年，萬華、文山的均價已破百萬元，儘管仍有少數低於百萬元的建案，但以全北市而言，均價百萬元以下的預售屋已經絕跡。

他說，近年南港房價已經漸漲至每坪均價百萬元，直至2024年甚至達到120多萬元，原因與南港軟體工業園區、大型商場LaLaport下月即開幕、豪宅「世界明珠」等有關，帶動南港房價持續上漲。

賴志昶直言，北市整體房價過高，大安、信義、中山等蛋黃區的生活機能好，近10年價格高漲未降，僅是從120萬元漲至150萬元，也因房價過貴、民眾買不起，漲勢不明顯僅1至2成。