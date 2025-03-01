上銀營收／去年 EPS 5.57元 法人對今年營運前景評價正向

上銀（2049）2024年營收243.9億元、年減1%，毛利率29.6%，全年每股獲利（EPS）交出5.57元、年減3.1%的成績後，法人機構表示，對上銀今年營運前景維持正向評價。

分析師表示，上銀去年第4季毛利率不如預期原因，主要在於大陸地區出貨比重較高，同時線軌產品出貨比重也較高，加上歐元升值，造成毛利率影響約0.6個百分點下，單季EPS為0.63元。

展望2025年，上銀將受惠於三項成長動能，首先，在歐美進入降息循環及中國工業設備更新政策的帶動下，預期今年傳統製造業將在庫存調整結束以及政策的刺激下需求加速復甦，並且驅動工具機產業之需求恢復成長。

其次，過往上銀工業機器人類別營收往往隨著半導體擴廠周期顯著成長，觀察到台系半導體客戶的新廠將於今年底陸續裝機，明後年更有多間先進製程、先進封裝廠即將投入興建，估上銀今年工業機器人營收類別有望年增30%以上；再者，義大利新廠完成廠房擴建，將有望就近服務客戶並且增進生產及溝通效率。

法人機構指出，考量短期半導體急單挹注，驅動上銀去年第4季營收重返年增，中長期在進入半導體擴廠周期、中國工業設備更新及雙率雙降政策的刺激、歐美進入降息循環的帶動下，帶動製造業資本支出擴張，預期工具機產業將於明年步入上升周期，也將帶動上銀營運重回成長軌道，維持上銀的正向看法不變。