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體力優勢！新北男性照顧服務員搶手 專班就業率100％

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市照顧服務員產訓合作專班男性優先班上課畫面。圖／新北市勞工局提供
新北市照顧服務員產訓合作專班男性優先班上課畫面。圖／新北市勞工局提供

台灣今年進入超高齡社會，每5人就有1人以上是老年人口，長照需才孔亟，案件數增加，需要體力的工作愈來愈多，男性照服員也漸受青睞。新北市照顧服務員職訓班去年男性報名人數已和女性人數黃金交叉，今年男性報名人數26人、女性21人差距更拉大，為此還有男性優先班，去年參訓男性就業率更達100％。

新北市職業訓練中心指出，因應長照2.0照顧人力需求，職訓中心自2017年起，開辦照顧員服務專班，但過去男性學員比例一直偏低，僅占26%。

職訓中心說，過去家屬因受刻板印象影響，擔心男性照服員較粗魯或不夠細心，但隨著時代演進，觀念改變，不少家屬都發現，只要經過專業訓練，男性在對於體重破百或是肢體無力個案，有力量、體力上的優勢。

雖男性照服員需求大增，新北市職訓中心在2022更開設「照顧服務員男性優先班」，第一年男性報名人數21人、女性27人，女性仍占多數。

但在2024年男性優先班出現黃金交叉，男性報名人數來到24人、女性23人，今年的課程甫完成報名，男性26人、女性21人，男、女人數差距逐漸拉大，也代表男性照顧服務員愈來愈受歡迎，照服員不再是過去觀念中的女性專屬工作。

職訓中心表示，114年照顧服務員產訓合作專班男性優先班已經完成面試，訓練課程內容包括身體、日常生活照顧服務等，加上性別平等相關課程規畫，訓練時數為100小時。

職訓中心說，照顧服務員就業場域廣泛，包括日照中心、護理之家等機構，多數學員希望從事居家照顧服務，因此課程期間特別安排徵才廠商，淡水服務據點設有徵才文宣區，提供多家廠商資訊供民眾參考。

新北市勞工局表示，去年職訓班照顧服務員就業率94.12％，其中男性就業率更是達到百分百，也都體現出市場需求；此外市府也開設新住民優先班等，滿足多元就業民眾需求。

新北市職訓中心主任陳聖聰表示，目前居家照顧服務員分為拆帳制、時薪制等，薪資情況會因為接案量及服務項目不同，據104人力銀行薪資統計，年薪總額從41.3萬至54.6萬元，而衛生福利部統計，採月薪制居家照服員，每月最低薪資至少3萬2000元，採時薪制者每小時至少200元。

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