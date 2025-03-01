紋身、霧眉市場破4.4億元！桃園「這兩區」爆發式成長

刺青不再是叛逆象徵，而是展現個人風格的藝術表達，加上霧眉、紋唇等美容紋繡的興起，帶動相關產業迅速成長；據財政部統計，近五年來，全台刺青與紋繡店家數與營收皆翻倍成長，達94%以上，其中桃園市增幅最驚人，業者數與營收雙雙飆升2.4倍，顯示市場需求正快速擴張。

財政部最新統計，截至2024年，全台刺青與紋繡業者已達543家，年營業額約4.4億元，近五年來，業者數與營業額皆成長超過94%。其中，台中市的店家數與營收均居全台之冠，占比約20%。若加上桃園與台北，這三個城市的店家數占全台43%，營收更達50%。值得注意的是，桃園市近五年成長最為驚人，業者數與營收雙雙暴增2.4倍，主要集中在中壢區與桃園區，顯示當地市場需求大幅提升。

而從國際趨勢來看，刺青風氣最盛的是美國，約32%的人口有刺青，其次是英國（26%）與南韓（25.1%）。反觀日本，由於刺青與黑道文化的連結，且社會風氣較為保守，刺青人口僅1.1%，在全球主要國家中敬陪末座。

值得一提的是，在美、英等國，女性的刺青比例甚至高於男性；但在俄羅斯，則是男性刺青較多，而中國大陸則是男女比例相當。

此外，職業運動員對刺青的接受度也有明顯差異。像是籃球、足球運動員，因為文化認同、個人信仰或風格展現等原因，刺青比例分別高達55%和32.7%。相較之下，較具貴族運動形象的網球，刺青運動員比例僅9%，形成強烈對比。