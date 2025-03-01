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開春房市慘！房仲：後限貸令時代房市只剩三種人
台灣房屋統計內部成交情況指出，央行限貸令持續影響房市，今年開春一、二月房市交易加總計算，六都和新竹縣市和去年同期相比，全數下挫，其中減幅最大的是高雄33%，其次為台南27%，雙北、台中減幅也都在二成以上。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，目前房貸業務有緩解，首購或新青安仍能貸款，至於換屋族、置產族，在沒有貸款優勢情況下，大多以靜制動，等待議價空間更大再出手。
她表示，後限貸令時代，住宅市場主力只剩下三種人，一是可享優惠的「真青安」，二是想撿便宜的「現金客」，第三則是「無貸族」，因為仍有機會運用首購身分貸款。
張旭嵐指出，目前市場普遍期待房價下修，若物件本身有瑕疵，包括屋況舊，或是坪數過大，地段偏遠等非主流產品，議價空間較大，此外包括急缺錢的屋主，例如換屋族，或有更好財務規劃者會讓價，價格有鬆動機會。
永慶房屋研展中心副理陳金萍則認為，在自用當道的狀況下，剛需強勁的地區房價較能獲得支撐，修正幅度有限，但若是過去過度炒作或是供給量大的區域，價格修正壓力相對較大，區域將因供需變化呈現不同的調整節奏。
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