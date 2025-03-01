台灣5大零售巨擘砸逾千億拚物流 2025是決戰起點

包括統一、富邦媒和PChome網家、全聯與酷澎等5大零售巨擘，累計斥資逾新台幣千億元搶建物流中心。統一今年將啟用台南新市物流園，北、中物流中心3年後將全數投入；富邦媒也規劃2027年啟用中區物流中心，2大集團在物流系統短兵相接，今年將是決戰起點。

統一集團董事長羅智先2024年戮力壯大電商版圖，先拿下Yahoo台灣電商事業，再入股網家，不過早在此之前，早已看好物流為零售利基；為打造全台最大物流系統，統一、統一超四箭齊發，物流中心在北中南皆有插旗，未來共有4座，總投資金額逾新台幣500億元。

統一向中央社記者表示，其中最快啟用是統一在2023年上梁、投資百億元的台南新市物流園區，預計在今年啟用。接著2026年起將啟用第2座大型物流園區－台中港物流園區。

統一第3座物流中心為桃園民豐物流園區，將在2027年啟用；第4座投資金額最大，統一超砸235億元，興建桃園航空城物流園區，預計2028年啟用。

電商業者分析，羅智先曾將物流比喻為血液系統，待未來4座物流中心全數啟用，將實踐他「貨暢其流」理念，展現虛實整合的企圖心。

電商龍頭富邦媒momo近年不光拚服務，更是靠「快」，拉開與對手差距。為了出貨要快，建置主倉、衛星倉打造「短鏈物流」，並投入近150億元布局北中南大型物流中心。

富邦媒投入41億元打造桃園北區物流中心，在2017年啟用；去年底宣布在台南的南區儲配運輸物流中心啟用，總投資金額逾30億元，建造南台灣最大倉儲，每年出貨量逾5000萬件。

另外，富邦媒中區物流中心去年動土，總投資金額約76億元，預計2027年完工加入物流服務陣容；富邦媒表示，物流中心陸續完工，將帶動公司下一階段的成長。

富邦媒向中央社記者表示，2025年預計主倉18座、衛星倉19座，和去年主倉30座、衛星倉18座減少，主要因南部物流中心去年底啟動後，部分衛星倉階段性任務完成。

PChome網家向中央社記者表示，目前在林口有「A7智慧物流園區」，共計4個主要倉儲樓層，總樓地板面積約4.5萬坪，將原先分散在桃園地區部分倉庫整合至A7，以助力出貨產能提升。

PChome網家也指出，2018年即搶先全台電商建置自有物流車隊，成立100%持有物流運輸公司「網家速配」。目前自營車隊配送服務範圍已涵蓋北、中、南共9個縣市70個行政區。

電商酷澎有「韓國亞馬遜」之稱，2021年在台上線，2023年起打價格戰，企圖搶占台灣電商灘頭堡，強項商品為韓國食品和美妝等，並提供「火箭跨境」快速配送，甚至不少台灣本地商品都比台灣電商便宜。

酷澎創辦人暨執行長金範錫曾表示，看到台灣營運正面信號，未來會持續擴大投資，決心展現在台設立物流中心上；2022年起在桃園陸續設立3座物流中心，藉此穩定跨境電商的角色。

超市龍頭全聯全台有超過1000家門市，遍布北中南東部，也讓外界好奇，生鮮如何快速配送。

全家向中央社記者表示，目前共有4座DC廠（蔬果配送中心）、3座PC廠（魚肉處理中心）及4座物流中心，總計物流園區和生鮮處理中心北中南共計11座，其中物流中心分別為新北瑞芳、桃園觀音、台中梧棲、高雄岡山，皆採自動化倉儲系統，投資超過300億元。

零售巨擘砸重金拚物流 專家：快速到貨成決勝點之一

對於零售業持續布局大型物流，商研院策略所所長朱浩向中央社記者表示，電商決勝點有二：一是價格，再來是當商品價格差異不大時，如何快速因應消費者需求，為電商未來發展重點。

「以往去實體商店買東西，可能會選假日去，能忍受買到東西的時間較長。自從有電商之後，從2至3天到貨，逐漸演變為當天到貨，甚至6小時到貨才覺得服務好，消費者已被電商訓練的愈來愈沒耐心。」朱浩說，電商能否快速到貨，成為決勝點之一，甚至要達到「當你還來不及後悔時，商品就到了」的速度。

以此角度觀察統一、富邦媒或酷澎等零售巨擘，原先都在北部打造大型物流中心，之後逐步擴展至南部，都是為了讓中南部消費者能更快拿到貨。

富邦媒雖布建主倉和衛星倉，近年也持續在中南部蓋大型物流中心。朱浩認為，衛星倉因空間不大，得更精準預測消費者需求，提前將衛星倉塞滿商品；可是一旦預測錯誤，對應不到消費者需求，容易使滿意程度扣分，這是為何大型電商積極建立大型物流園區的原因。

「衛星倉確實可縮短一部份到貨時間，但大型物流園區空間大，陳列多，可以滿足更多消費者需求。」他說。

經濟部去年底發布統計，2024年前3季電商年增率優於實體零售業，預估電商去年全年營收將衝破新台幣4600億元，再創新高；有電商業者指出，看好電商市場依然熱絡，配送效率為致勝關鍵之一，而物流則是零售業最後一哩路。