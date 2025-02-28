SCFI運價連七跌 美西線重挫…整體市況3月中下旬明朗

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
SCFI運價指數連七跌，四大航線的運價表現兩樣情。聯合報系資料照
SCFI運價指數連七跌，四大航線的運價表現兩樣情。聯合報系資料照

上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（28）日公布連七跌，亞洲出口北美的貨量依舊不足，全球貨櫃輪運價表現兩樣情，四大運價當中遠東到歐洲運價止跌開始反彈7%，相對的遠東到美西線重挫14.6%，造成SCFI指數下跌79.79點來到1,515.29點，周跌幅5%。

國內物流業者表示，貨櫃輪過去一年因為紅海危機、關稅議題，去年第4季大量貨物提前進口，致使今年第1季貨量相對減少，具體市場變化跟供需，還是要等到3月中下旬會比較明朗，市場貨源情況和運力將是牽動價格的主要關鍵因素。

根據最新一期出爐運價，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,693美元，較前一期上漲115美元，四大主要運價中率先反彈7.28%；物流業者認為，這反映出歐洲線運價已經來到相對低檔，反映合理價格開始止跌上揚。

遠東到地中海運價目前還沒開始上漲，跌幅已經收斂，每TEU達2,594美元，較前一期下跌30美元，跌幅1.14%。

遠東到美西每FEU（40呎櫃），直接跌破2,500關卡來到2,482美元，較前一期下跌425美元，跌幅14.6%；遠東到美東每FEU達3,508美元，較前一期跌446美元，跌幅11%。

國內物流業者進一步分析，貨櫃航商近年來的營運體質相當好，對於運價的想法跟過去不同，運價變化各家航商心中自有一把尺，不再像過去貨量少就會亂砍價格搶貨，多家貨櫃巨頭自2月起就表態要調漲歐洲線的售價，宣示捍衛運價的動作強烈，以現在歐洲線運價來看已經止跌，3月價格上漲的可能性相當高，國內的貨櫃輪業者長榮、陽明也將跟進。

尤其，遠東-歐洲都是大船天下，在淡季期間要裝滿本就不容易，現在處於淡季，貨量沒有大幅提升，農曆年後，遠東到歐洲運價回檔幅度相對較大，不過，近期各大航商已經針對3月減少航班數，並且陸續宣布3月要調漲運價，隨著歐洲線的反彈，看來對市場信心喊話發揮效果。

貨量

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