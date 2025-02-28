裕民買新船 強化戰力

裕民航運（2606）昨（28）日公告，將斥資7,770萬美元（約新台幣25億元）購買一艘長期業務需求用的接駁船。裕民目前總營運船隊有70艘，平均船齡6.5年，市場看好裕民船舶是俄烏停戰重建需求的概念股。

裕民公告說明，因應長期業務發展規劃，董事會通過斥資7,770萬美元買進一艘接駁用的船舶，這在裕民的總船隊規模中占比不大，是為了未來的業務進行布局。

市場揣測，此次買船跟裕民日前宣布將攜手日本川崎汽船株式會社（K LINE），共同拓展液化天然氣（LNG）運輸市場布局有關。

裕民2024年也同樣受惠於紅海危機加持，船舶租金表現比上一個年度好，再加上第3季各轉投資股利挹注，推升2024年前三季稅後純益37.43億元，年增104.8%，每股盈餘 4.45元。

市場分析，散裝船業者大者恆大的態勢明顯，裕民是國內擁有最多海岬型船舶業者，隨著俄烏停戰有望，未來戰後有各種重建需求浮現，根據相關專業機構統計，推估烏克蘭需要將近十年總計4,862億美元的重建費用，預期鐵礦砂、水泥等原物料需求會大幅提升，長期帶動運價上升，裕民的業績也會跟著受惠。