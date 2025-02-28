幣安辦亞太跨境執法研討會 檢警交流虛擬資產辦案經驗

全球交易量最大的虛擬資產交易平台幣安，近日與其在泰國合資公司Gulf Binance，共同舉辦首場線下多國跨境執法培訓會議，邀請來自亞太各國的執法人員齊聚一堂，相互交流知識並提升專業技能，以發揮區塊鏈科技的力量打擊非法活動。

本次為期一天的培訓課程匯聚了幣安、執法入口網站 Kodex、領先區塊鏈情報平台Chainalysis、Elliptic、Merkle Science和TRM Labs的專家和執法機構的代表，共同分享處理涉及虛擬資產複雜案件的經驗與典範實務。活動共超過120位講者與參與者，包括泰國數位經濟暨社會部、聯合國毒品與犯罪問題辦公室（UNODC）、世界經濟論壇網路犯罪地圖計畫（Cybercrime Atlas），以及來自泰國、台灣、印尼、馬來西亞、蒙古、新加坡及澳洲的執法人員。其中，台灣地檢署和刑警局的執法人員也在會議上分享案例研究及辦案技巧，展現台灣執法人員在虛擬資產案件調查上的能力與經驗。

士林地檢署主任檢察官羅韋淵表示，隨著數位科技進步，現代執法方式正經歷重大變革，這也對執法人員與調查人員的辦案方式帶來深遠影響。如今，執法機構必須掌握最新的技術與知識，以有效處理和虛擬資產相關案件。

幣安全球執法培訓負責人 Jarek Jakubcek 指出：「在幣安，我們深知要確保數位環境的安全，唯有透過公私部門的緊密合作才能實現，我們將持續推動並支持此類合作。我們非常感謝所有與會者的參與和他們所展現出的協作精神。今日的活動充分體現了維護數位世界正義所需的廣泛合作與承諾，我們亦期待未來能夠持續推進這項重要的工作。」