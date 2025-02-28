快訊

督促學生？扣考制學權爭議頻傳 全台近70所大專校院廢除

川普概念股倒栽蔥 資金輪動還是大難臨頭？美股7巨頭跌慘

幣安辦亞太跨境執法研討會 檢警交流虛擬資產辦案經驗

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

全球交易量最大的虛擬資產交易平台幣安，近日與其在泰國合資公司Gulf Binance，共同舉辦首場線下多國跨境執法培訓會議，邀請來自亞太各國的執法人員齊聚一堂，相互交流知識並提升專業技能，以發揮區塊鏈科技的力量打擊非法活動。

本次為期一天的培訓課程匯聚了幣安、執法入口網站 Kodex、領先區塊鏈情報平台Chainalysis、Elliptic、Merkle Science和TRM Labs的專家和執法機構的代表，共同分享處理涉及虛擬資產複雜案件的經驗與典範實務。活動共超過120位講者與參與者，包括泰國數位經濟暨社會部、聯合國毒品與犯罪問題辦公室（UNODC）、世界經濟論壇網路犯罪地圖計畫（Cybercrime Atlas），以及來自泰國、台灣、印尼、馬來西亞、蒙古、新加坡及澳洲的執法人員。其中，台灣地檢署和刑警局的執法人員也在會議上分享案例研究及辦案技巧，展現台灣執法人員在虛擬資產案件調查上的能力與經驗。

士林地檢署主任檢察官羅韋淵表示，隨著數位科技進步，現代執法方式正經歷重大變革，這也對執法人員與調查人員的辦案方式帶來深遠影響。如今，執法機構必須掌握最新的技術與知識，以有效處理和虛擬資產相關案件。

幣安全球執法培訓負責人 Jarek Jakubcek 指出：「在幣安，我們深知要確保數位環境的安全，唯有透過公私部門的緊密合作才能實現，我們將持續推動並支持此類合作。我們非常感謝所有與會者的參與和他們所展現出的協作精神。今日的活動充分體現了維護數位世界正義所需的廣泛合作與承諾，我們亦期待未來能夠持續推進這項重要的工作。」

區塊鏈 泰國 馬來西亞

延伸閱讀

泰國遣返維吾爾人引發擔憂 美、日要公民提高警覺

偷渡赴泰被羈押逾10年 40維族遭祕密遣返新疆 各界譴責

陸投資客違法經營日租房間 泰國政府要查

泰國遣送維吾爾人回中國大陸 盧比歐：最強烈措辭譴責

相關新聞

台芬簽署航空服務協議 首度與北歐建立空運航網關係

我國交通部民用航空局局長何淑萍及芬蘭民航局局長Jari Pöntinen在芬蘭赫爾辛基簽署台份航空服務協議，為我國與北歐...

中市府同意員工進入 新光三越台中店明起開放6天取物

台中新光三越百貨中港店13日發生氣爆案，2周以來全館封閉，不少私人物品留在館內，專櫃員工盼回館取物。台中市都發局今天同意...

新光三越台中第二賣場計畫明起跑 將推點數優惠

台中新光三越百貨中港店氣爆案逾二周，目前全館仍在封閉中，新光三越推出第二賣場計畫，讓部分櫃位移至其他場地，明天在台中世貿...

凌越生醫加速國際布局 參加亞洲最大 VIV 畜牧展

凌越生醫繼多年研發、並在去年通過世界動物衛生組織（WOAH）全球第一支非洲豬瘟病毒抗體的快篩試劑，在全球市場逐步紮根，為...

國內首艘RORO客貨船！澎湖輪獲德國 iF 設計大獎

交通部航港局指出，2025 年 iF 設計獎 27 日於德國漢堡揭曉，航行高雄馬公航線的澎湖輪榮獲 iF 產品設計獎（P...

導入美學設計、人本交通理念 澎湖輪獲德國iF設計大獎

2025年iF設計獎於德國漢堡揭曉，航行高雄馬公航線的澎湖輪獲iF產品設計獎（Product Design）殊榮，為國內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。