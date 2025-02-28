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中市府同意員工進入 新光三越台中店明起開放6天取物

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
新光三越中港店明起開放6天讓專櫃員工入內拿取私人物品。本報資料照
新光三越中港店明起開放6天讓專櫃員工入內拿取私人物品。本報資料照

台中新光三越百貨中港店13日發生氣爆案，2周以來全館封閉，不少私人物品留在館內，專櫃員工盼回館取物。台中市都發局今天同意新光三越提出的安全防護計畫，開放3月1日到6日讓專櫃員工入內取物；新光三越也第一時間通知，明天上午10時開放進入。

都發局表示，新光三越公司今天提送「建築物安全評估人員評估結果及安全防護施作完成報告」，已依計畫設置臨時人員進出的安全維護，由專業技師簽證認為開放無虞，市府同意備查，預計從明天到3月6日開放6天，供報備核准的百貨員工進出取物。

都發局表示，開放區域為地下2樓到地上10樓，11、12樓是檢調蒐證區域，13、14樓仍有玻璃碎片，無法開放；開放時間是每天上午10時到下午4時40分，不同樓層會有不同管制時間，同一時段未開放的樓層將封閉不得進入；開放對象則是館內報備核准的百貨員工，不包含一般民眾。

都發局指出，新光三越公司將開放1樓供員工出入、地下3樓供車輛出入，進出人員都必須造冊並簽到簽退，各樓層也會有專責的樓管或保全人員管控，輔以監視器，確實掌握進出人數；本次不開放消費者進出，若有私人物品留在館內，可告知新光三越公司派員代取轉交。

新光三越表示，明天上午9時半將在新光三越中港店後門車道說明進出管制方式，10時起開放專櫃同仁入內拿取私人物品，依安全有序原則分層、分時段入內。

進出員工都需要報備核准，造冊簽到簽退，讓新光三越確實掌握進出人數。圖／市府提供
進出員工都需要報備核准，造冊簽到簽退，讓新光三越確實掌握進出人數。圖／市府提供
新光三越將開放1樓供專櫃員工出入，地下3樓供車輛出入。圖／市府提供
新光三越將開放1樓供專櫃員工出入，地下3樓供車輛出入。圖／市府提供

百貨 監視器

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