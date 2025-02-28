Visa台灣總座黃慧琴：電商、外送、遊戲刷卡消費強勁成長

國際信用卡組織Visa調查2025春節消費趨勢，Visa 台灣總經理黃慧琴指出，電商、外送、遊戲到跨境旅遊在2025春節期間皆強勁成長，交通類支出則是跨境旅遊中最大消費類別，顯示出數位支付持續深化其影響力。而Visa將持續提供金融產業最新的消費洞察，以提供台灣消費者最全面便捷的支付服務，在不同消費旺季享有最優質的消費體驗。

Visa調查顯示，電商買年貨與點外送為餐桌加菜成春節消費主力，電子遊戲成假期娛樂新寵。2025年春節期間，電商交易成最大線上消費類別，在排名前十大熱門線上消費通路及平台中，電商相關的簽帳金額佔近四成，顯示電商已成為假期消費不可或缺的一環，讓消費者在家就能輕鬆備齊過年所需。遊戲類別也為春節期間的熱門消費項目，並躍升為日本跨境線上交易第二大消費項目。

春節餐飲消費也呈現新趨勢，外送平台簽帳金額名列第三，不論是選擇外賣年夜飯、或是為傳統圍爐餐桌加菜，台灣消費者正以前所未有的數位方式享受節慶美食，共度闔家美好時光。