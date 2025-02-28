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2025僑生就業博覽會開跑 104人力銀行年後有2.2萬職缺

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

僑委會因應國內人才需求，持續協助在台僑生與企業進行媒合，並委託104人力銀行建置「僑生i就業」網站，線上每月平均提供超過15,000個職缺，年後更超過22,000個職缺，包含兼職與實習工作，提供給在學、即將畢業的僑生有更多選擇。

僑委會表示，根據觀察發現，國內企業提供僑生的職缺逐年增加，顯示台灣企業對於僑生人才需求日殷。因此，僑委會將擴大辦理實體「僑生就業博覽會」，從去年台北、高雄兩個場次，將擴大到台中。

2025年3月至4月間，將在北、中、南部各辦理一場，讓各地僑生就近與企業面對面交流、媒合職缺；南部將於3月21日（五）在新光三越高雄左營店10樓、北部將於3月29日（六）在台北車站多功能展演區，中部將於4月12日（六）於台中世貿中心2館舉行。

僑委會進一步指出，每一場次就業博覽會參展企業高達80家，徵才產業類別更是多元，涵括半導體、電子資訊、製造業、金融業、住宿餐飲業及批發零售業等，日月光（3711）、群創光電（3481）、漢來國際飯店、東京威力科創、友達光電（2409）、永豐商銀、中華工程（2515）、矽品精密工業、涵碧樓大飯店等知名企業都將於現場徵才，共提供超過上千職缺，僑生可依照自己的興趣進行面談，投遞履歷。

僑委會另表示，除了企業徵才外，深受僑生喜愛的履歷撰寫、面試技巧講座及僑生學長姐分享等活動也將會持續辦理，今年更邀請專業的獵才顧問進駐，協助已畢業二至五年、計畫轉職的僑生瞭解產業需求與職涯方向；此外，現場還規劃「僑生職涯工作坊」，以分組實作方式為僑生提供寶貴的職涯指引與啟發，各場次名額有限，有興趣的僑生朋友們趕緊上活動網頁報名卡位。

僑委會歡迎全台僑生積極參與「2025年僑生就業博覽會」，找到心儀職缺。相關活動流程及參展企業等資訊都已經公布在活動網頁（超連結網址：https://104ad.pse.is/75rrd9），前200名報名者還能獲得早鳥禮品，持有i僑卡卡號報名者更有機會抽到Apple Watch、iPad、AirPods等豐富好禮。

僑委會

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