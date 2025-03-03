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專家帶路／內湖三大案場 各具特色

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

吳振崑 （信義房屋內湖大湖店）信義房屋／提供
吳振崑 （信義房屋內湖大湖店）信義房屋／提供
台北市內湖區大湖公園周邊的物件因釋出少，而相對價格穩定，即使目前政府打房，但部分社區像是大湖國宅、湖中天等幾乎有釋出都能在一、兩個月內成交，尤其社區到捷運站都只有兩、三百公尺，形成既有良好的生活環境，又有便利的交通條件，有相當大的吸引力。

信義房屋內湖大湖店專員吳振崑推薦的三案場各有特色，一個是大湖國宅，一個是湖中天的華廈產品，另一個即是別墅型的國會山莊。

吳振崑說，大湖國宅在內湖、大直這一帶的國宅以綜合條件給分來說，若說是第二，沒有人敢說第一。畢竟以住宅條件、捷運交通、生活環境和價格對比，真的是極高性價比，也可以說是業績的保證。

湖中天對於不願意買國宅的客層來說，是相當好的選擇。湖中天一年只有釋出一到兩戶，由於釋出的產品不多，價格相當穩定。就在大湖國宅旁只隔一條巷子，距捷運站約350公尺，生活機能便利。

國會山莊就是別墅區，一年也會有幾個物件釋出，不僅近捷運站也近大湖公園，街廓整齊、居住密度低。不過資金是一大考驗，畢竟買1億元的房子自備款要7,000萬，限縮了國會山莊的買盤。

信義房屋 國宅 捷運

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