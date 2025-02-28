鉅虹綠美館前進13期 邀藝術家康木祥談環境自然與純粹

講究原創的鉅虹建設前進13期，旗下「鉅虹綠美館」特別邀請台灣原生藝術家康木祥，展出101退役電梯鋼纜的系列作品，共計六座，有的安靜盤桓，也有巨大壯碩三米高的矗立作品，述說對生命重生的珍愛。

這些作品2016年起，陸續在德國、瑞士、法國、美國等處展覽，即日起在台中鉅虹綠美館開展。

28日的開展活動氣氛熱絡，包括台中市不動產開發公會理事長林正雄、建築師吳六合建、許榮江、土地銀行經理林秋蘭等人，以及中部建築同業、藝術愛好者300多人共襄盛舉，也吸引不少民眾趁著假期前往欣賞。

康木祥大師是來自苗栗的木雕家，因為對生命的深刻省思，分別於2002年入住龜山島一年創作漂流木，2013年以台北101大樓的退役電梯鋼纜作為素材，讓原本將被廢棄處理的物件得以延續生命，並以另一種藝術姿態重新呈現。目前，作品「無限⽣命」於台北101廣場長期展出中。

康木祥說：「生命本來就有很多樣貌，每完成一個階段，都要繼續不斷努力，生生不息的回饋地球。原本要廢棄的鋼纜，能夠被藝術回收再利用，是相當困難的創作，但是能在每一個蜿蜒轉折處，看見生命的重生，是充滿激勵、值得挑戰的目標。」

同樣秉持對生命的熱忱，鉅虹建設董事長劉品辰與康木祥巧然相遇。

康木祥在藝術創作中，表達對資源的珍惜、地球的愛護，以及對家人的珍惜與包容；這樣的生命理念，與在台中踏實推案超過30年的劉品辰，其所展現在建築作品中的真誠省思，不斷追求對周遭環境、生活習慣與未來發展的提升與回歸純粹，使得兩位開展此次的合作契機，共同以藝術傳達「love earth生活更純粹」。

劉品辰指出，鉅虹綠美館由內而外的建築規劃，巧然納入自然元素於生活之中的永續美好理念，隨處可見綠色植栽所延伸的穿透感，一棵佇立在藝術大廳中的原生種賽赤楠，讓綠美館儼然成為森林場域。

而場館本身坐落在13期，周邊有大慶火車站、捷運綠線，又有中山醫學大學與鄰近八期的秀泰文心等形成的生活圈，相當便捷。

劉品辰表示，「隨著城市發展的腳步，13期呈現黃金三角，區域均衡發展，規模可觀，未來的機能與樣貌很值得期待。」

而鉅虹建設在13期以2萬坪土地規劃「種籽計畫」，目前已推出「天蒔」、「天麗」兩案，實價登錄67.1萬元、72.1萬元，今年將持續於昌明段推出新案，繼續增加13期量能。