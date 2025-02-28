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觀光署：龜山島3月1日開放登島 每日開放1,800名額

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部觀光署東北角管理處指出，龜山島年3月1日開放登島，28日舉辦「2025龜山島淨灘暨植樹活動」，總計超過600人參與淨灘，清出2.95公噸垃圾，並結合農業部林業及自然保育署宜蘭分署舉辦「龜山島植樹活動」，共同守護龜山島之美，歡迎大家3月1日來龜山島體驗生態旅遊

交通部觀光署長周永暉表示，龜山島去年受颱風影響災損嚴重，今年如期於3月1日開放登島，在此感謝海巡署第一岸巡隊、頭城區漁會、宜蘭縣賞鯨推廣協會等相關單位的支持協助及付出，讓龜山島的生態休養生息，同時也維持高品質的旅遊服務，讓民眾能夠深度體驗感受龜山島的生態及美景，歡迎國內外旅客來到宜蘭、龜山島。

觀光署表示，龜山島於113年受康芮颱風影響，致島上設施受損嚴重，爰提前自113年11月起封島，積極展開修繕復原作業，封島4個月後，於114年3月1日將如期開放登島；本次攜手相關單位共同推動龜山島淨灘及植樹活動，共同守護美麗的生態島嶼，讓民眾能夠享受龜山島美好的旅遊環境，除淨灘活動外，東北角管理處並與林業及自然保育署宜蘭分署合作辦理植樹及贈樹苗活動，在島上種下毛柿、蒲葵及樹杞等一級保育類野生動物狐蝠食源、棲息原生樹種，期藉開放龜山島前之淨灘及植樹等活動宣傳環境保育之重要性。

為宣傳龜山島3月1日開島，東北角管理處除結合宜蘭賞鯨推廣協會共同合作於當日申請登龜山島之旅客，前100名即可獲得紀念品，另本處並結合旅行社串聯轄區GSTC業者及五漁村特色商家，推出兼具永續及生態遊程，包含「龜山賞鯨．生態賞螢趣」及「龜山賞鯨．尋味頭城古街風華」等遊程，帶領遊客除旅遊龜山島、探頭城老街魅力、品味漁村道地海味，還有季節限定賞螢之旅，深度旅遊東北角永續及生態旅程。更多活動詳情及套裝遊程報名事宜，可至臉書東北角之友粉絲專頁查詢。

龜山島開放登島期間採取總量管制措施（每天對外開放1,800名），每周三只開放學術研究，而最高處的401高地，限制每日100個名額，登島及401高地一律採網路報名。島上景點可以走訪環湖步道，欣賞其湖光山色的秀麗風光，還有乘龍觀音塑像及神秘的軍事坑道；除了登島外，乘船繞行龜山島也是十分受歡迎的熱門旅程，從海面上龜山島壯闊地質景觀、懸崖峭壁、牛奶海的海水色澤之美景，都近距離呈現在您眼前，而每年4月至10月最佳賞鯨豚季節。

生態旅遊 賞鯨 龜山島

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