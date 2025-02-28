新光三越第二賣場3月1日展開 27家品牌、近百位員工參與

針對台中新光三越氣爆案，新光三越28日發表最新聲明。新光三越指出，為了協助廠商夥伴與同仁獲得妥善的短期安置，新光三越啟動「服務不間斷」計畫，其中第二賣場的第一階段將於 3月1日（六） 在台中世界貿易中心展覽場一館展開，服務時間為上午11點至晚間9點。

首場共27家知名品牌，涵蓋男女服飾、內睡衣、休閒運動、家庭用品、食品等多元品類，包括：LE CREUSET、老行家、GODIVA、皇室、ROBOROCK、正官庄、HUNTER、KENZO KIDS、有情門、IMAGER-37、金安德森、美麗市場等，近百位工作同仁共同參與，會員購物享既有會員權益。新光三越將持續研擬更多適切方案，協助更多廠商夥伴與同仁。

同時為了讓同仁能盡快領取私人物品，新光三越今日再度檢送 「建築物安全評估人員評估結果及安全施作完成報告」，讓同仁在安全無虞的情況下，臨時進出店內取物。