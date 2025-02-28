新光三越台中第二賣場計畫明起跑 將推點數優惠

台中新光三越百貨中港店氣爆案逾二周，目前全館仍在封閉中，新光三越推出第二賣場計畫，讓部分櫃位移至其他場地，明天在台中世貿開始首波活動，有27家品牌、近百櫃哥櫃姐參與；新光三越也將推出點數優惠，鼓勵消費者趁著連假購物。

新光三越明天上午11時到晚上9時在台中世貿一館展開第二賣場，預計持續到3月11日，27家品牌包含男女服飾、內睡衣、休閒運動、家庭用品與食物等櫃位。

新光三越營業本部副本部長謝英明說，第二賣場計畫是「服務不間斷」計畫的一環，盡量將中港店內的服務移到另一個場所，既能短期安置合作夥伴與員工，也服務會員和消費者；目前持續尋找合適的場館，除了已經敲定的台中世貿、長榮桂冠酒店，會盡可能尋找較大的場地。

謝英明表示，第二賣場的消費方式比照店內，會員應有的權益也會保持，現場會推出點數優惠，購買一定金額贈送點數，各家廠商應該也會推出部分商品優惠，刺激連假買氣；除了第二賣場計畫，各家品牌可能也有其他計畫，待較為明確再向社會大眾報告。

新光三越表示，為了讓員工與廠商盡快回到中港店內拿取物品，今天再度送交「建築物安全評估人員評估結果及安全施作完成報告」給市府審查。謝英明補充，這幾天持續修正計畫、補件送審，希望盡快完成，等整個計畫通過，隔天就會讓人員進出。