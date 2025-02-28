凌越生醫加速國際布局 參加亞洲最大 VIV 畜牧展

凌越生醫繼多年研發、並在去年通過世界動物衛生組織（WOAH）全球第一支非洲豬瘟病毒抗體的快篩試劑，在全球市場逐步紮根，為進一步躍上國際舞台，近日將率團參加亞洲最大的畜牧展（VIV Asia 2025）。

凌越生醫董事長陳作範28日表示，VIV Asia 2025是亞洲最大畜牧展，每兩年一展，是最完整的「從飼料到食品」（Feed to Food）貿易展，主要是推動畜牧產業的國際交流與合作，促進業界採用先進技術和可持續發展策略，涵蓋飼料生產、畜牧養殖、育種孵化、動物保健、動物疾病診斷及生物安全防控、屠宰加工、食品工程及物流技術等領域。

作為全球動物蛋白產業的重要商業平台，VIV Asia 2025匯聚來自亞洲、歐洲、美洲及中東的領先供應商，為快速增長的市場提供創新解決方案。

凌越生醫表示，該公司開發的出非洲豬瘟病毒抗體快篩試劑（Sentinel ASFV Antibody Rapid test），成為全球第一支獲得WOAH認證註冊的產品，進軍全球市場後在亞洲、非洲市場陸續傳出捷報，並在月前於泰國市場正式取證，其他國家也正式緊鑼密鼓進行相關申請作業。

而為了將相關經濟動物檢測產品進一步推向國際，凌越生醫將在3月12日赴泰國曼谷參加兩年一次的VIV展。VIV展此次參展商達1,186家，預計註冊觀展人數高達47,527人，超越200位的專家學者將發表演說，目前預計觀展的國家達112國。

凌越生醫身為專業的醫療器材廠商，橫跨於人類、寵物及經濟動物的體外診斷試劑領域，發展皆有斬獲，而繼2024年以非洲豬瘟抗體快篩試劑產品取得WOAH的國際認可後，這次將以經濟動物（包括豬、牛、羊）的系列產品為主軸參加VIV ASIA，將凌越生醫的好產品推上國際舞台，取得更多不同國家代理商、使用者的聯繫，為國際化布局更進一步。