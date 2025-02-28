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導入美學設計、人本交通理念 澎湖輪獲德國iF設計大獎
2025年iF設計獎於德國漢堡揭曉，航行高雄馬公航線的澎湖輪獲iF產品設計獎（Product Design）殊榮，為國內首艘獲得iF大獎的RORO客貨船。澎湖輪繼2023台灣設計BEST100獎及2024全球華人金典設計獎後再次獲獎，將於4月28日在德國柏林頒獎。
航港局長葉協隆表示，iF設計獎（iF Design Award） 是全球最具影響力的設計獎項之一，澎湖輪是結合營運商台灣航業公司委託日本內海造船廠打造的萬噸級RORO客貨船，為提升澎湖輪的設計美學，更邀請台灣設計研究院及柏成設計有限公司與日本NSS長崎船舶裝備株式會社合作，組成澎湖輪設計團隊。
航港局說，除了美學設計的導入，更重視人本交通理念的落實，澎湖輪通用無障礙設施、視障點字等均提供行動不便者服務，並要求加入驗船中心（CR）的船級，提升船舶的安全性及舒適性，自2023年9月營運以來，載客率平均超過5成，旅客量較原先的台華輪成長一倍。
航港局表示，近年來致力於打造台灣藍色公路品牌「TAIWAN Hi」，希望透過「航、港、船、遊」四大面向提升海運客運品質，包括航運服務升級、港埠設施優化、船舶效能提升、促進海洋觀光等四大策略，並建立場站、船舶相關設計標準規範，開啟海上公共運輸美學新篇章。
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