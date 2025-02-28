熱血沸騰！第五屆健身工廠盃足球菁英賽開幕
備受矚目的「2025第五屆健身工廠盃足球菁英賽」28日正式開幕。來自全台各地的76支隊伍，總計1,140名小選手齊聚高雄楠梓足球場，展開為期三天的激烈比賽。這場盛大的足球賽事，不僅是技術與毅力的較量，更是一場對夢想與團隊精神的考驗。
今年賽事涵蓋從U8至U14的年齡層，為年輕球員提供了一個難得的機會，不僅能夠提升技術，還能培養團隊合作與毅力。特別是U13、14轉換為11人制比賽形式，讓選手們提前熟悉國際賽事規則，為未來的國際賽事鋪路。
這場比賽更特別的吸引了來自全台各地的區域隊伍參與，像是屏東北葉國小、泰山國小等偏鄉隊伍，能夠與傳統強隊如蘆洲國小、興隆國小進行對抗，展現了足球賽事的包容性與多元性。
2025年開春後台灣首場足球盛事「第五屆健身工廠盃少年足球菁英邀請賽」，228連假三天於高雄楠梓足球場盛大開踢，開幕儀式在高雄楠梓足球場隆重舉行，包括高雄市政府運發局長侯尊堯、立委黃捷、議員鄭孟洳、議員李眉蓁、議員陳善慧等多位關心足球賽事的貴賓出席，「對於健身工廠主辦每一年開春的首場足球盛事，所有校隊與俱樂部一起齊聚高雄，為高雄吹來充滿活力的足球風！
高市運發局長侯尊堯表示，此賽事彰顯出高雄扎根推展基層足球的卓越成果。不只政府支持，更有來自地方大力支持，包括旺來興、冠億建設、大魯閣（1432）、冠美鋼筋組紮工程、都市建設、頻譜電子、尚觀地產、享溫馨、喬山健康科技（1736）等，也表達了對基層足球發展的重視與支持。
「第五屆健身工廠盃少年足球菁英邀請賽」為期三天，足球迷們可親臨楠梓足球場，有機會目睹一場場精彩的比賽，另外三月二日14:00到20:00，DAZN電視直播。
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