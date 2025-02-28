Visa最新統計 春節期間電商類簽帳占比將近四成

Visa國際組織發布最新的2025春節消費洞察報告，調查顯示，電商買年貨與點外送為餐桌加菜成春節消費主力、電商相關的簽帳金額占比將近四成，同時電子遊戲成假期娛樂新寵。

Visa台灣總經理黃慧琴指出，電商、外送、遊戲到跨境旅遊在2025春節期間皆強勁成長，交通類支出則是跨境旅遊中最大消費類別，顯示出數位支付持續深化其影響力。

根據Visa的最新統計，2025年春節期間，電商交易成最大線上消費類別，在排名前十大熱門線上消費通路及平台中，電商相關的簽帳金額占近四成，顯示電商已成為假期消費不可或缺的一環，讓消費者在家就能輕鬆備齊過年所需。

遊戲類別也為春節期間的熱門消費項目，並躍升為日本跨境線上交易第二大消費項目。春節餐飲消費也呈現新趨勢，外送平台簽帳金額名列第三，不論是選擇外賣年夜飯、或是為傳統圍爐餐桌加菜，都是重要的消費主力。

而在跨境旅遊方面，除了日韓再度蟬連台灣旅客最愛旅遊地，兩地合計消費金額占據整體跨境消費超過五成之外，這次的Visa調查也有了新的發現。台灣旅客的足跡正從傳統熱門城市擴展至更多新興旅遊地點，如山口、新潟等地，山口飆三位數年成長，與新潟成兩大新興城市赴日相關消費更以交通場景金額名列前茅。

根據Visa的最新觀察，旅日消費趨勢正發生變化，台灣旅客的足跡已不再侷限於東京、大阪等大城市，而是積極探索更多特色地點。其中，山口縣憑藉壯麗的山海景觀，簽帳金額實現三位數成長，迅速成為最受矚目的新興旅遊熱點；新潟則憑藉優質稻米、新鮮漁獲及清酒文化，闖出名號，簽帳金額年增兩位數，吸引熱愛美食與冬季體驗的旅客。這股旅遊趨勢，展現出台灣旅客對深度旅遊與多元體驗的高度需求。