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首度建立北歐空運航網 民航局與芬蘭簽署航空服務協議

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
民航局長何淑萍、芬蘭民航局長 Jari Pöntinen 於芬蘭首都赫爾辛基簽署台芬航空服務協議。民航局提供
民航局長何淑萍、芬蘭民航局長 Jari Pöntinen 於芬蘭首都赫爾辛基簽署台芬航空服務協議。民航局提供

交通部民航局指出，日前民用航空局長何淑萍及芬蘭民航局長Jari Pöntinen 於芬蘭赫爾辛基完成簽署台芬（芬蘭）航空服務協議，為我國與北歐國家第一個簽署的航空服務協議。

民航局指出，本次簽署的協議，台芬雙方可指定多家航空公司，飛航由台灣經停任何中間點至芬蘭之客、貨運航班，客、貨容量班次各為每周14班，且享有中間點第五航權。

何淑萍表示，芬蘭位處北歐重要地理位置，此次國籍航空公司如華航（2610）、長榮、星宇航空等也透過與芬蘭業者交流，實地瞭解芬蘭的航空市場，目前國籍業者與芬蘭航空已在既有歐洲營運航點聯營合作，她鼓勵雙方航空公司於航空服務協議簽署後，雙方業者可持續進行共用班號等合作方式，深化台灣與芬蘭間的空運往來，未來亦可視市場需求開闢台芬航線，逐步拓展北歐航網。

台灣與芬蘭推動洽簽航空服務協議歷經多年，在雙方民航主管機關共同的努力，並透過外交管道於我國駐芬蘭代表處的大力協助下，終於促成協議的簽署，為台芬兩國空運發展的重要里程碑。航空運輸作為全球旅運及經貿往來的動力，台芬航空服務協議之簽署為雙方航空公司帶來拓展航網的新契機，更有助國籍航空公司開發北歐新市場，有利雙方商旅觀光往來，並帶動整個北歐與台灣間的空運與經貿發展。

民航局 芬蘭

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