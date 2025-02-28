台芬簽署航空服務協議 首度與北歐建立空運航網關係

我國交通部民用航空局局長何淑萍及芬蘭民航局局長Jari Pöntinen在芬蘭赫爾辛基簽署台份航空服務協議，為我國與北歐國家第一個簽署的航空服務協議。民航局表示，台灣與芬蘭推動洽簽航空服務協議歷經多年，在雙方民航主管機關的努力，並透過外交管道於我駐芬蘭代表處的大力協助下，終於促成協議的簽署。

民航局表示，此次簽署的協議，台芬雙方可指定多家航空公司，飛航由台灣經停任何中間點至芬蘭的客、貨運航班，客、貨容量班次各為每周14班，且享有中間點第五航權。

民航局長何淑萍說，芬蘭位處北歐重要地理位置，此次國籍華航、長榮、星宇航空公司也透過與芬蘭業者交流，實地了解芬蘭的航空市場，目前國籍業者與芬蘭航空已在既有歐洲營運航點聯營合作，鼓勵雙方航空公司於航空服務協議簽署後，可持續進行共用班號等合作方式，深化台灣與芬蘭間的空運往來，未來也可視市場需求開闢台芬航線，逐步拓展北歐航網。

民航局表示，航空運輸作為全球旅運及經貿往來的動力，台芬航空服務協議的簽署為雙方航空公司帶來拓展航網的新契機，更有助國籍航空公司開發北歐新市場，有利雙方商旅觀光往來，並帶動整個北歐與台灣間的空運與經貿發展。