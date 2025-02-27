美英加澳日各國崇尚的健康宅 滿足室內物理條件只需小小改變

現代人的生活無論上班與否，每天幾乎高達八成五時間待在室內，健康好宅的潮流近年來在美國、英國、日本、芬蘭等先進國家盛行，台灣也開始響應這種能保障身心健康的居住空間。

自千禧年開始，健康建築的概念逐漸受到重視。健康建築是指符合身體、心理健康需求的住宅，需針對溫濕度、通風換氣、空氣品質、光線等物理條件進行專業設計，並顧及心理因素，如空間布局、使用材料等。

健康住宅的定義早在2000年芬蘭的國際會議中便首次提出，世界衛生組織（WHO）也定義其為能夠促進居住者身體、精神與社會完全健康的住宅；日本健康住宅協會認定的條件是，舒適、省能源、安全耐用且有益健康。美國以人為本的「WELL健康建築標準」，更立足在醫學研究機構，以改善人體11大身體系統，包括人體心血管、消化系統、內分泌系統、免疫系統、皮膚系統、肌肉系統、神經系統、生殖系統、呼吸系統、骨骼系統、泌尿系統等，以此建立人與建築環境之間的關聯。

台灣也在這股健康住宅的潮流中，追求更高的生活品質，截至2024年10月，已有1萬3,421個案獲得綠建築標章或候選證書，讓台灣成為全球綠建築密度最高的國家。

在健康住宅的設計中，室內的物理條件具有關鍵作用，特別是空氣品質、溫濕度控制與光線管理，例如以六角結構的蜂巢簾在窗戶與室內之間形成空氣層，阻擋外界熱能進入，並防止室內暖氣外洩，冬夏皆能保持室內適宜的溫度，達到節能的效果。

台灣濕度長年高達75%以上，長期高濕度容易引發黴菌與過敏問題，選擇防潮窗簾像是蜂巢簾，能有效調節室內濕度，保持在40~55%之間，也可以提升住宅的舒適度，也讓居住者的身心健康得到更好的保障。