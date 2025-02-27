誠品旗下大店穩健成長 去年轉盈終結連3年虧損

受惠疫後實體通路經濟回籠，誠品生活旗下新店、南西、松菸等大店穩健成長，歲末節日帶動消費提升，2024年淨利新台幣0.13億元，每股盈餘0.27元，正式轉虧為盈，終結連3年虧損。

誠品生活2024年終端營收達241億元，年成長逾6.6%；財報營收68.5億元，全年淨利約0.13億元，每股盈餘0.27元。

誠品表示，2024年轉虧為盈，董事會並依股利政策決議發放現金股利0.2元，展現實體已可打平線上投資的經營成果。

展望2025年，誠品指出，預計年中開業的「誠品生活台南」獨棟街邊大店，全店4層樓6000坪規模，以及與PCB廠臻鼎科技集團合作的桃園青埔大店也於今天正式開工動土，預計2028年開業。

誠品生活表示，將持續深化虛實整合的全通路營運，帶動誠品線上與實體營收逐年成長，以「大小並行」展店策略，持續提升獲利，後續穩步成長樂觀可期。

誠品董事長吳旻潔先前表示，誠品2021年到2023年虧損，當時是受到疫情影響，實體通路本來就辛苦，而2024年開始突破，是因為疫情過後，誠品大店陸續開出，加上其他商場改裝帶動經營績效，實體通路回到疫情前表現，並持續創造更好的獲利能力。

展望2025年，她表示，今年營收一定會比2024年還好，終端營收會再比2024年成長，進一步創新高，預估年營收會成長5%到8%。