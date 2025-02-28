策略行銷／善用商務九宮格拓商機

在當前競爭激烈市場環境中，企業若能有效建立並運用商務鏈接，不僅能夠拓展人脈，還能提高業務合作的成功率，進一步擴大市場份額。其中，一種被廣泛應用的方法便是透過「商務九宮格」來精準建立商務鏈接。

九宮格思考法（Mandala Chart）原本是一種思維訓練工具，用於強迫思考者進行更有系統的邏輯推演，在商務引薦系統中，這一方法可以幫助企業快速梳理自身優勢、目標客戶、合作夥伴，進而提高商務鏈接精準度。

傳統商會的成員之間雖然樂意相互引薦，但面臨的主要問題包括：不清楚對方的業務範圍—不知道夥伴能解決什麼問題。以及不確定如何幫助對方引薦—即使想推薦，也不清楚如何有效介紹。

透過商務九宮格的框架，每位成員可以在一張表格內清晰地描述自己的業務核心、目標市場、客戶痛點、關鍵合作夥伴等資訊，幫助其他人快速理解並有效引薦。

舉例來說，在某商會中，有多位成員的業務涉及銀髮市場。透過商務九宮格的梳理，可以迅速發現：銀髮學堂經營者專注於銀髮族的學習與娛樂需求、無障礙旅遊業者想針對年長者提供友善旅遊規畫、保險顧問專精於銀髮族的財富傳承與健康保險、地政士與律師幫助長者處理不動產傳承與法律規畫、健身器材商與養生機構提供銀髮族健康管理與復健方案，以及綠裝修設計師能專門設計銀髮族友善的居住空間。

透過這樣的分類，這些夥伴可以共同合作，例如針對特定客戶群體提供完整的銀髮財務規劃、健康養老方案，甚至組成跨領域的顧問團隊，進行客製化服務，提升市場競爭力。

九宮格如何提升商務協作效率？當企業內部或商會成員運用商務九宮格架構後，能夠更迅速地匹配合作夥伴，具體提升效率的方式有三。首先是加速精準對接。透過九宮格整理，每位成員的業務範圍、專長與需求都清楚標註，讓彼此可以快速鎖定適合的合作夥伴。其次為提高商業提案成功率。當企業組成聯合團隊向潛在客戶提案時，能夠提供更完整的解決方案，而非單一服務，從而提升成交機率。第三，可促進跨產業合作。某些商務機會需要多個產業專家共同參與，透過九宮格可以清楚描繪各自的角色與價值，讓合作更加順暢。

企業如何落地實踐九宮格商務鏈接？企業若想要有效運用商務九宮格來拓展商機，可以採取以下步驟：

一、建立商務九宮格模板：根據業務需求，設計適合的九宮格框架，如包含核心產品、目標客戶、關鍵合作夥伴、市場機會、客戶痛點等欄位。

二、邀請團隊或商會成員填寫：讓每位成員詳細填寫自己的九宮格，以確保信息完整。

三、組織商務鏈接工作坊：定期舉辦線下或線上工作坊，讓成員分享自己的九宮格內容，尋找合作機會。

四、建立商務配對系統：運用數位工具，如Google表單或CRM系統，整合所有成員的九宮格資訊，方便查找並精準匹配合作夥伴。

五、定期更新與優化：市場變化快速，企業應定期檢視九宮格內容，調整策略以保持競爭優勢。

商務鏈接是企業發展中不可或缺的一環，透過商務九宮格，企業能夠更有系統地梳理業務模式、明確合作夥伴，進而提高商務引薦的效率與成功率。在數位化與競爭加劇的時代，掌握這一策略，將使企業在市場拓展與業務發展上更勝一籌。