兩岸靚人物／碧桂園董事局主席楊惠妍 化解債務 邁出第一步

2024年4月，曾是大陸房地產業規模第一的碧桂園，因遲遲未刊發2023年財務業績，對外公告停止交易。在停牌近十個月後，近日碧桂園相繼公布債務重組提案和財報，終於在今（2025）年1月21日公告已滿足復牌指引並恢復買賣。日前碧桂園發布的境外債重組方案，也被視為其邁出化債的第一步。

管理層大降薪

碧桂園過去幾年深陷財務壓力中，2023年8月，碧桂園管理層致歉稱「公司面臨自創辦以來的最大困難」，而這個時間點已是碧桂園創辦人楊國強因年齡原因辭任，由其二女兒、聯席主席楊惠妍接任的半年後。接班近兩年，身為碧桂園集團董事局主席的楊惠妍一直在忙於處理棘手的債務問題。

楊惠妍曾坦言，面對大陸房地產行業持續進入深度調整的階段，銷售去化低迷、市場信用收緊、資產折損嚴重，經營承受著巨大壓力。

2023年12月，楊惠妍在碧桂園月度管理會議上宣布「家族肯定會砸鍋賣鐵支持公司，探索出一條盡快恢復正常經營的有效路徑」，隨後碧桂園宣布管理階層集體降薪、取消配車等，楊惠妍和總裁莫斌等人的年薪都降到人民幣12萬元，此前莫斌的年薪曾一度高達人民幣2.34億元。

此外，楊惠妍在過去一年兩度調整董事班底，先是在去年3月更換三位獨立非執行董事，其專業背景與地產和金融投資等緊密相關；同年11月兩位董事因工作調動和屆齡退休的原因辭任後，也未進行董事補選。有分析指出，因碧桂園處於生死存亡的關鍵期，要集中資源解決債務等難題，聘請更年輕、更多專業背景的獨董，利於為一線管理基層出謀劃策。

陸房地產業規模第一的碧桂園，停牌近十個月後，在今（2025）年1月21日公告已滿足復牌指引並恢復買賣。（網路照片）

家族資金相挺

碧桂園無法發布財報的原因之一，是無法全面落實債務重整，截至2023年，碧桂園境外有息負債總額約164億美元。據碧桂園披露的境外債重組方案，公司已與協調委員會達成共識，該委員會持有貸款占未償本金約48%，重組提案將使集團大幅去槓桿化，目標是減少債務最多達116億美元。

相關重組計畫將債務到期時間延長7.5至11.5年，並將融資成本降低至2%左右。為增強債權人信任，碧桂園還將提供信用支持，包括若干附屬公司的保證及股份質押、以指定項目及資產組合進行現金還款等。由於該重組方案使公司有權選擇實物支付利息。

楊惠妍自身家族也提供支持。作為重組提案的一部分，碧桂園的控股股東考慮進一步對公司去槓桿化，包括將未償還的11億美元股東貸款，部分股權化。此前，楊惠妍家族為碧桂園提供約416億港元的流動性支持，並以自持資產為其人民幣15億元中期票據提供擔保。後續方案若能落實，碧桂園最高可減債七成。

房屋穩定交付

對碧桂園來說，重要的金流來源仍是做好常規銷售和房屋交付的工作。碧桂園在2024年累積交付的房屋約為38萬套，近兩年累計交付近100萬套房屋，交付量位居行業前列，不過仍未達2024年初設定的48萬套目標。

碧桂園方面稱正充分挖掘現有交付資源，另一方面也得益於大陸政府去年推出的一系列政策，碧桂園藉由「白名單」、項目及閒置土地收儲等政府扶持政策，全力爭取外部資源支持交付工作順利推進。

楊惠妍也展現一貫以來的積極和韌性，在去年末碧桂園月度管理會議上，她坦言接手碧桂園是一項充滿挑戰的任務，加上公司這麼多員工的工作和生計，「留在公司既是情感上的選擇，也是理性的責任和擔當」，她曾這麼說。

展望碧桂園未來規劃，楊惠妍認為短期首要任務是切實落實保交房；中期要保主體，讓公司有業務、有團隊，從而有未來；長期來看，她認為房地產仍然是規模龐大的市場，「我們仍然有機會在其中找到自己的位置，公司一定能順利渡過當前的難關。」