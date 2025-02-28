管理前哨站／企業競爭 就要追求贏  

第二次世界大戰，盟軍西南太平洋戰區統帥麥克阿瑟將軍的名言 : 「戰爭中，沒有什麼可以取代勝利」。孫子兵法作戰篇云 : 「其用戰也勝」，意指作戰要爭取速勝。企業競爭猶如作戰，競爭過程中，沒有什麼可以取代「贏」。質言之，企業競爭就是在追求「贏」，只有贏得競爭，企業才有生存的空間，公司才有發展的機會。

企業競爭非常激烈，也非常現實，要贏得競爭，絕對不是靠運氣，而是要靠堅強的實力，過人的智慧，敏銳的眼光，明確的目標，精準的策略。

「贏」是由「亡」、「口」、「貝」、「月」、「凡」等五個字所組成，不但複雜難寫，而且多達20個筆劃，表示要贏得競爭，非常不容易。企業要贏得競爭，必須面面俱到，多元撒網，步步為營，需要用心關注的項目太多，稍有不慎就會陷入顧此失彼，徒勞無功的窘境。

經營者身負「贏」的重責大任，需要練就「眾人皆醉我獨醒」的超人功力，心有定見，胸有成竹，把全副心思鎖定在重要項目或關鍵作業上，才有贏得競爭的可能。掌握關鍵重點工作，發揮槓桿作用，創造管理綜效，以逸待勞，才是最聰明的做法。

一、贏在用對人才，激勵士氣

事在人為，人才為中興之本，人才是企業最有價值的資產。企業的「企」字是由「人」和「止」組合而成，「人之所止」意味著企業是聚集人才，群策群力，貢獻智慧，創造績效的地方。

企業要贏得競爭，首重實踐知人善任的用人政策，任用對的人才，負責對的工作，適才適所，使人盡其才，才盡其用，人人樂在工作，樂意貢獻所長，對當事人是一大鼓勵，同時還可以激勵組織士氣，創造樂觀進取的職場環境。

二、贏在情報暢通，判斷正確

資訊爆炸時代，資訊與情報充斥市場，真假難辨，令經營者不知如何拿捏。此時最需要建立一套情報偵測系統，過濾及評估經營情報的專責部門，研判經營情報機制，理出頭緒，去蕪存菁，將正確而有價值的情報，適時提供給相關部門使用，防止被掩埋在垃圾資訊堆裡，不知所措。

三、贏在目標清晰，策略精準

目標不但要具體清晰，同時還要達成全員共識。策略是指企業經營的樣貌，贏得競爭的具體方法，指引企業經營的大方向。目標具體清晰，才不致迷失方向，策略精準，攻其不備，出其不意，輔之以戰術密切配合，才能發揮戰無不勝，攻無不克，創造「贏」的局面。

企業經營者猶如軍隊指揮官，不能不熟知策略管理相關知識。孫子兵法計篇有云 : 「知之者勝，不知者不勝」。謀攻篇也云，「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城」。策略應用的最高境界在於不戰而屈人之兵，企業要贏得競爭，策略精準扮演舉足輕重的角色。

四、贏在制度健全，樂在工作

企業要贏得競爭，光靠人治難以竟全功，最重要的是要有一套健全的制度，生生不息，順利運作。應用科學方法，量身建立一套管理制度，做為日常管理的指引，人人有事做，事事有人做，命令不漏接，責任不推諉，上下一心，樂在工作，贏得競爭當屬意料中的事。

五、贏在落實管理，精益求精

「贏」得競爭是一種永續性的工作，需要持之以恆，每一件事都要落實執行，不是「一天打漁，三天曬網」可以奏效。而是要本著PDCA管理循環原理，周而復始，精益求精，提高標準，做到無懈可擊的境界，只有開始時刻，沒有終止的時候。

企業是個動態性的有機體，只有勇往直前的本能，沒有退縮的空間。勇往直前才能拉近和「贏」的距離，一旦出現退縮現象，就要和「贏」絕緣，落入徒勞無功的深淵。企業經營作業項目多如牛毛，疏忽不得，時時惕勵，順暢運作，自強不息，距離「贏」的境界就不遠了。