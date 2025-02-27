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南市住宅價格持續微幅上漲 交易量卻較去年大幅衰退

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市2024年12月住宅價格月指數變動率。圖／台南市地政局提供
台南市2024年12月住宅價格月指數變動率。圖／台南市地政局提供

台南市去年12 月住宅價格指數149.73，較前一個月上升0.02%，相較去年同期則上漲7.39%。住宅方面，大廈的價格指數為156.57，透天厝為139.94，與前期相較，大廈微幅上漲0.02%，透天厝下降0.04%。不過，交易量方面，較去年同期大幅衰退15.26%。

地政局長陳淑美表示，去年12月國內經濟景氣信號分數為38分，與前期（11月）相較上升4分，燈號轉向為紅燈。國發會表示受惠於AI應用需求強勁，加上年底旺季需求、農曆春節前備貨效應，帶動生產、銷售及信心面等燈號分數增加。本期住宅價格指數多數行政區微幅上漲。

交易量方面，12月建物移轉棟數共2032棟，較前期增加6.61%，整體買賣棟數與去年同期大幅衰退15.26%，顯示不動產市場隨著央行發布第7波選擇性信用管制，緊縮不動產貸款資金，對市場已產生影響。

觀察各行政區的住宅價格指數表現，多數行政區價格指數較前期及去年同期微幅上漲，其中南區的漲幅最高，較前期上漲0.19%，其次為新營區和東區，分別上漲0.17%和0.14%；若與去年同期比較，漲幅最高的前三個行政區依次為南區9.80%、新市區8.65%以及中西區8.50%。不過，歸仁區、佳里區以及善化區微幅下跌，本期指數分別下跌0.63%、0.10%以及0.05%。

各行政區交易量表現上，前三名分別為仁德區268棟、北區252棟以及永康區249棟，與去年同期相比，仁德區和北區增幅最顯著，交易量分別增加339.34%、127.03%，主要是因為區內新建案完工後，第一次移轉登記的案量較去年同期有增加，增幅分別為1131.58%和3225.0%。相較下，新市區的交易量大幅減少85.26%，南科區域也減少逾七成。後續各行政區的交易量是否持續受到央行限貸令的影響仍有待觀察。

整體而言，去年12月台南住宅市場呈現價穩量漲情形，各行政區市場受到各重大開發計畫與新建案完工影響而有不同變化，全國景氣信號仍呈現持續回溫趨勢，未來房市是否面臨變數，宜居高思危，關注市場是否因缺乏資金而出現解約違約情形。

台南市2024年12月建物買賣移轉棟數及變動率。圖／台南市地政局提供
台南市2024年12月建物買賣移轉棟數及變動率。圖／台南市地政局提供

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