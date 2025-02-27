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燁輝：迎傳統旺季 調漲3月內銷鍍鋅、烤漆鋼品價格

中央社／ 台北27日電

鍍面鋼品大廠燁輝今天公布3月內銷盤價，鍍鋅、烤漆鋼品每公噸分別調漲新台幣300元、500元，4月外銷報價每公噸調漲10美元；燁輝表示，看好鋼市傳統旺季將至，市場逐步回溫，盤價因此做出調漲。

鋼鐵供需方面，燁輝說明，俄烏戰爭在美國總統川普斡旋下，停戰曙光已現，另外以巴衝突也可望和談，加薩走廊、烏克蘭重建都將為鋼市帶來商機。美國當前PMI（製造業採購經理人指數）已回到50%榮枯線以上，新訂單指數更連續6個月上行，而日前加州大火後已展開重建，皆有利鋼市復甦。

中國今年1月因季節淡季，高爐開工率不足80%，且鋼材庫存持續累庫，顯示下游基礎建設、房市尚未回暖；中國將於3月初召開兩會，預期針對基礎建設、房市，以及終端消費出台大規模刺激政策，拉抬經濟助鋼需，並穩鋼市。

原物料行情與市場方面，燁輝表示，鋼市淡季將步入尾聲，傳統旺季將至，鐵礦砂站穩每公噸100美元高位，而後受到國際情勢、川普新政、刺激政策的預期心理拉扯下，至今已拉升至每公噸約110美元，原料向上持穩下，支撐鋼價不墜。

燁輝指出，美中2大經濟體正為全球市場注入活水，亞洲各主要鋼廠一改對市場的保守看法，全球最大鋼鐵業者寶武、中國鋼鐵業者鞍本集團、台灣中鋼與中鴻等鋼廠最新盤價皆以平高盤開出。

燁輝也表示，當前全球市場因川普貿易政策而投下變數，其針對加拿大、墨西哥、日本、韓國、歐盟、巴西等國取消鋼鋁關稅豁免，返回齊頭式25%關稅，因而帶動美國鋼價漲勢，此舉或將帶動歐盟加高關稅壁壘，進而促成各國跟進，越南已率先針對中國進口鋼品施行臨時反傾銷稅。

燁輝表示，鋼市前景看似多空交織，使國內市場依舊平穩無波，下游用戶採購保守以對，市場漸進回溫中，因此調漲3月內銷鋼品盤價。

燁輝 鋼品

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