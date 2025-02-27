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刺青藝術夯 台灣紋身紋眉家數、銷售額5年增逾9成

中央社／ 台北27日電

刺青藝術近年蔚為流行，霧眉、紋唇等美容需求也增加。財政部統計處今天表示，去年全台總計有543家紋身、紋眉服務業者，銷售額新台幣4.4億元，與108年相比，5年間增幅分別為94.6%及94.3%，其中又以桃園市成長速度最驚人，家數及銷售額均增逾2.4倍。

財政部統計處今天發布統計通報指出，隨社會接受程度提升、藝術性及個性化的需求增加，加上技術與衛生標準進步，刺青紋身逐漸成為個人展現風格與藝術表達的方式之一。

統計處表示，霧眉、紋唇等美容需求也推動紋身、紋眉服務產業持續發展，民國113年全台總計有543家，銷售額新台幣4.4億元，家數與銷售額呈逐年成長態勢，與108年形況相比，5年間增幅分別為94.6%及94.3%。

按地域觀察，統計處說，108年至113年間，紋身、紋眉服務業家數及銷售額占比皆以台中市最高，歷年皆占全台約2成，若把台中市、桃園市、台北市併計，3個直轄市占全國總家數約4成3，銷售額則占5成。

統計處指出，近5年增速以桃園市最為驚人，紋身、紋眉服務業家數及銷售額均增逾2.4倍，113年家數達73家，銷售額達4859萬元，家數增加主要集中於中壢區及桃園區。

此外，觀察其他國家刺青人口占比，統計處表示，就6大選樣國家觀察，刺青人口占比以美國32%最高、英國26%次之，南韓、中國分別為25.1%、12.2%，俄羅斯11.7%，日本則因刺青與黑道連結性高且文化較保守，刺青人口占比僅1.1%最低。

若以不同性別刺青人口占比看，統計處分析，美、英皆以女性占比較高，中國是男女兩性相當，俄羅斯則以男性占比較高。

統計處表示，部分職業運動球員因文化認同與傳承、個人信仰、激勵自我、或彰顯個人風格等各種原因，選擇刺青。

統計處參考文獻發現，不同職業運動類型，刺青人數占比存在顯著差距，籃球與足球運動員刺青人數占比相對較高，分別達55%、32.7%，反觀一般被視為上層階級運動的網球，人數占比僅9%較低。

刺青 運動

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