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2月房市慘淡 房仲業：第二季房價有望降1成5

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
房市示意圖。本報資料照片
房市示意圖。本報資料照片

受到春節後季節性因素影響，加上市場買方觀望，2月交易依舊辛苦。專家表示，過去每年12月底會有一批資產布局和因應春節的購屋潮，排擠到新年度1、2月、加上2月工作天數少造成交易量下降，市場仍處觀望階段，不過第二季開始有望看見房價調降1成5左右。

根據住商機構統計，全台2月交易量相較1月月增4.5%，但仍比去年同期減少27.8%，1、2月相加也比起去年同期減少31.6%；各地區數據，北市月增5.8%、年減27.8%，新北市月增2%、年減16.2%，桃園市月增4.6%、年減33.9%，台中月增1.8%、年減30.2%，台南月增4.7%、年減14.9%，高雄月增3.3%、年減30.2%。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，目前市場上銀行貸款問題不如去年年中嚴重，但買方對價格接受度仍低，也讓市場交易拉鋸明顯，好消息是目前市場上委售案量逐漸增加，有利於市場出現價格空間。

徐佳馨指出，2025年是大交屋潮的開始，如果案量多，房價也有機會在第二季開始調降1成至1成5。

而央銀下個月將召開理監事會議，也對房市息息相關，徐佳馨表示，央行應該不會採取太大行動，唯一可能是最近大型建商持續買進土地，不過以實際的價格也沒有創新高，都還在央行可接受範圍內，所以應該也不會升息及存款準備率。

央行 春節

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