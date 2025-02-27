壽司郎進軍台灣市場七年開50家店 板橋新埔店亮相

台灣壽司郎進軍台灣邁入七年，在台版圖持續擴大。繼1月初的壽司郎蘆洲徐匯廣場店開幕，2月28日將迎來台灣第50號店「壽司郎新北板橋新埔店」。該店為新北市第9家、板橋第2家分店，盛大進駐捷運共構商場「三猿廣場」1樓，捷運板南線新埔站4號出口即可抵達，交通相當便利。

壽司郎新北板橋新埔店整體空間約105坪、共152個座席。壽司郎在50店這重要的里程碑時刻，自2月28日起於全台壽司郎推出「極上鮪魚大腹40元」及「生鮭魚1貫35元」優惠活動，不論是鮪魚粉或是鮭魚控的顧客都能盡情品嚐。

同時，全新開幕的壽司郎新北板橋新埔店亦推出開幕專屬優惠，2月28日起至3月6日止，只要參加社群按讚活動，即可享有內用消費「滿300元現折40元」優惠；折扣後消費金額超過300元，加碼贈送「40元折價券1張」及「開幕限定A4資料夾1個」，數量有限送完為止。