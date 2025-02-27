快訊

「呵呵小腦袋」引爆民怨 林靜儀挨轟下台16字回應

好萊塢傳奇影星金哈克曼驟逝 與妻子陳屍家中、身旁還有愛犬遺體

聽新聞
0:00 / 0:00

壽司郎進軍台灣市場七年開50家店 板橋新埔店亮相

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
壽司郎新北板橋新埔店。壽司郎/提供
壽司郎新北板橋新埔店。壽司郎/提供

台灣壽司郎進軍台灣邁入七年，在台版圖持續擴大。繼1月初的壽司郎蘆洲徐匯廣場店開幕，2月28日將迎來台灣第50號店「壽司郎新北板橋新埔店」。該店為新北市第9家、板橋第2家分店，盛大進駐捷運共構商場「三猿廣場」1樓，捷運板南線新埔站4號出口即可抵達，交通相當便利。

壽司郎新北板橋新埔店整體空間約105坪、共152個座席。壽司郎在50店這重要的里程碑時刻，自2月28日起於全台壽司郎推出「極上鮪魚大腹40元」及「生鮭魚1貫35元」優惠活動，不論是鮪魚粉或是鮭魚控的顧客都能盡情品嚐。

同時，全新開幕的壽司郎新北板橋新埔店亦推出開幕專屬優惠，2月28日起至3月6日止，只要參加社群按讚活動，即可享有內用消費「滿300元現折40元」優惠；折扣後消費金額超過300元，加碼贈送「40元折價券1張」及「開幕限定A4資料夾1個」，數量有限送完為止。

捷運

延伸閱讀

鮪魚大腹40元！第50間「壽司郎」插旗新埔 限時享「滿300折40」

53年的老建物變身 板橋舊氣象站轉型為市民集會所

米酒換郭台銘連署涉賄選 「27元太廉價」板橋、樹林2幹部判無罪

板橋合宜住宅21樓竄大火 80消防人員到場搶救中…傷亡不明

相關新聞

2月房市慘淡 房仲業：第二季房價有望降1成5

受到春節後季節性因素影響，加上市場買方觀望，2月交易依舊辛苦。專家表示，過去每年12月底會有一批資產布局和因應春節的購屋...

壽司郎進軍台灣市場七年開50家店 板橋新埔店亮相

台灣壽司郎進軍台灣邁入七年，在台版圖持續擴大。繼1月初的壽司郎蘆洲徐匯廣場店開幕，2月28日將迎來台灣第50號店「壽司郎...

永豐棧「阿利海鮮」3拍8.5億拿下 加價近億驚呆市場

台中知名飯店永豐棧大墩館（昔日的阿利海鮮會館），因集團財務糾紛遭法拍，因總價高、租賃狀況複雜，二度流標，底價一路下修至7...

積極佈局九州 台灣虎航4月開航大分航線

台灣虎航（6757）27日宣布將於2025年4月2日正式開航桃園-大分航線，成為飛航日本的第21個航點，同時也是繼福岡、...

新光三越氣爆後開啟第二賣場 中市勞工局籲注意此事

為了讓廠商和員工獲得妥善的安置，新光三越本周六3月1日起，將陸續啟動全台5處賣場，雖然僅是短期性質，但台中市勞工局今表示...

2月成屋交易量月增逾5%、這兩都買氣續躺平 專家：關鍵在這裡

中信房屋統計內部成交件數，2月全台交易量相較於上月增加約5.2%，較去年同期減少約24%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。