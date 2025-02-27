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看準日本商機 台灣虎航4月開航大分航線

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台灣虎航（6757）27日宣布將於4月2日正式開航桃園-大分航線，成為飛航日本的第21個航點，同時也是繼福岡、佐賀、宮崎之後，第4個直飛日本九州地區的新航點。藉由大分航線的開航，可讓九州航網布局更完整外，也進一步強化台灣旅客前往九州地區的便利性，提供更多彈性串聯行程的選擇。

台灣虎航指出，大分縣以「溫泉天堂」為人所熟知，擁有包括別府溫泉、由布院溫泉等世界級溫泉勝地；另外，還有九重夢大吊橋、金鱗湖、高崎山自然動物園、九州自然動物公園等知名景點，結合繽紛多元的自然景觀與在地美食，為各地旅客帶來獨特的觀光體驗。

桃園-大分航線開航初期，每周營運兩班，去程航班編號IT750，每周三、六的中午12:00自桃園機場起飛；回程航班編號IT751，每周三、六的下午16:30自大分機場起飛。為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於即日起至2025年2月28日晚間23:59推出單程未稅1,799起的開賣促銷價，搭乘日期為2025年4月2日起至2025年10月25日止。更多相關開賣訊息請詳見活動網頁。

台灣虎航為台灣唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供民眾最豐富多元的選擇。與航線有關的不定期優惠訊息請連結至台灣虎航官網查詢，或加入台灣虎航官方粉絲專頁並關注台灣虎航官方IG帳號，以獲得第一手的消息。

台灣虎航 日本 航線

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