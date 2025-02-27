虛擬主播助攻 17LIVE 2024年營業利益900萬美元

新加坡交易所上市直播平台17LIVE集團27日公布2024年財報，營業利益（operating income）為900萬美元，公司在營運效益獲利能力、策略性擴展業務以及產品創新方面均有佳績。

17LIVE集團執行董事兼首席執行長姜泓匯指出，2024財報表現再次證明集團的獲利能力、營運效益與創新力。虛擬主播(V Liver)相關業務收入表現證明平台未來的成長潛力，對集團未來的成長充滿信心，尤其成功收購mikai將進一步推動在虛擬主播IP業務相關發展，非常看好這一塊。

17LIVE 2024年營業利益（operating income）為900萬美元，與2024年上半年相比，2024年下半年營業利益成長467.4%，來到760萬美元（2024年上半年為130萬美元）；與2023年下半年營業利益相比，則是成長927.9%。2024年營業收入（operating revenue）為1億9,080萬美元，淨利(gross profit)為8,250萬美元，淨利潤（gross profit margin）成長到43.3%（2023年淨利潤為41.2%），受惠於持續優化的的集團營運效益。

17LIVE指出，從2024年上半年與下半年報表現來看，17LIVE下半年營業收入為8,970萬美元，成功地將營業收入下降幅度縮減9.5%（2024年上半年下降幅度20.9%；2024年下半年下降幅度11.4%）。去年全球大環境充滿不確定性，加上疫情流量流失，市場競爭更加激烈，但17LIVE營運依舊維持穩健，保有獲利。

其中，虛擬直播（VLiver）業務相關營業收入（operating revenue）去年成長超過一倍，（2023年營業收入為500萬美元，2024年大跳躍來到1,100萬美元），這表示虛擬內容越來越受內容創作者與用戶歡迎，也是集團新業務的成長動能之一。截至2024年12月31日，公司持有現金與現金等價物為7,920萬美元。

展望未來，17LIVE表示，已做好充分準備，營收已重新回到成長軌道，同時維持穩健的獲利能力。而AI技術、虛擬主播IP與平台業務的整合發展，將成為集團再次升級的主要驅動角色。AI技術可推薦適合用戶的內容，也能優化主播在直播創作內容的流程，這些能帶給使用者客製化使用體驗，而整合虛擬主播IP，讓17LIVE能獨家提供新穎與創新內容，更深化用戶體驗與互動黏著度。技術和內容，兩者與直播產業未來密不可分，17LIVE將持續致力技術與內容創新，發揮創造與創新力引領市場潮流。