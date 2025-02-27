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永豐棧「阿利海鮮」3拍8.5億拿下 加價近億驚呆市場

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中永豐棧大墩館今三拍，由桃園兆喆建設以8.5億元得標。記者趙容萱／攝影
台中永豐棧大墩館今三拍，由桃園兆喆建設以8.5億元得標。記者趙容萱／攝影

台中知名飯店永豐棧大墩館（昔日的阿利海鮮會館），因集團財務糾紛遭法拍，因總價高、租賃狀況複雜，二度流標，底價一路下修至7.68億元，今第三拍，由桃園的兆喆建設以8.5億元得標，加價8295萬元驚呆市場。

永豐棧大墩館現由敦謙國際集團接手承租經營「雀客藏居台中大墩」，總建物面積3798坪，土地面積501.55坪，每坪約169.9萬元。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，永豐棧大墩館目前仍有租約在身，根據法拍筆記，租期到2028年，84間房租金投報率是市場主要考量因素，本次底價大幅下修，但最終仍以約二拍底價溢價拍出，除了租約，也可能具備對未來土地增值的期待。

謙仁不動產簡剴延認為，五期永豐棧大墩館標出後，代表市場認可區段價值，將牽動永豐棧酒店本館後續法拍程序，估計本館總價達20億元，但由於永豐棧集團涉及的財務問題錯綜複雜，恐影響投資人出手意願。

簡剴延認為，永豐棧大墩館三拍的土地單價每坪169.87萬元，是該區最高新天價，但因建物有租金價值，換算每建坪僅22萬元，以建物殘值來估算，約還有3億元，再平均土地，基本上仍是相對划算的買賣，顯示市場對該物件仍具信心。

溢價 租金

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