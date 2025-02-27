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台中新光三越氣爆後停業 第二賣場27家廠商進駐

中央社／ 台中27日電

台中新光三越氣爆後停業，業者今天說，3月1日起第一階段於台中世貿中心開設第二賣場，將有27家廠商進駐，後續於全台也有多處短期賣場，希望讓人員有工作地點，也能服務顧客。

新光三越營業本部副本部長謝英明今天接受媒體聯訪時表示，目前仍在台中持續多方尋找適合開設第二賣場的場地，3月1日起先將開設台中世界貿易中心展覽場一館的短期賣場，3月11日起也將在台中長榮桂冠酒店3樓開設短期賣場。

謝英明提到，在場地確定後，會開放廠商報名，其中第一階段台中世界貿易中心將有27家廠商進駐，集結男女服飾、內睡衣、休閒運動、家庭用品、食品等多元品牌商品，希望讓人員有工作地點，也能服務顧客。

另外，新光三越指出，台南新天地本館6樓（3月4日至26日）、台北南西店一館9樓（3月5日至23日）、台北信義新天地A9館9樓（3月6日至18日），也將開設臨時賣場。

媒體詢問，開放員工進入大樓取私人物品的計畫處理進度。謝英明表示，台中市都市發展局要求的「建築物評估結果及評估商場巡視整理動線防護計畫」，仍在補件修正作業中，待符合安全條件、獲都發局通過後，會盡快讓員工進入館內取物。

台中新光三越2月13日發生氣爆後停業，業者持續進行外牆安全防護緊急搶災作業，百貨周邊部分道路因此管制，由吊車吊掛機具進行雙層安全防墜網架設，並展開外牆附掛物防掉落等相關措施。

新光三越氣爆 賣場

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