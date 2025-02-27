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慶祝超越百年成就！DAIKIN 大金空調 2025優惠活動來了

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
情境照。大金提供
情境照。大金提供

大金空調自創業以來已超越百年，始終秉持職人初心，感恩回饋廣大消費者。作為全球唯一具備研發、製造冷媒等一條龍生產的專業空調品牌，大金空調致力於科技創新，以提升用戶的生活品質。

大金空調被譽為全球的「好空氣專家」，不斷推出引領市場的創新技術，包括遠端智控、溫濕雙控、閃流放電除菌抗病毒、防霉運轉及康達氣流科技等，其產品以CSPF超越國家一級能效的全方位智能省電及清淨功能，旨在為家庭帶來更健康、舒適的生活空間。

針對台灣濕熱的夏季氣候，大金專業研發的「Hybrid Cooling 溫濕雙控科技」可同時控制溫度與濕度。較一般冷氣除濕力提升75%，可節能12%，提供用戶更加舒適與省電的體驗。

大金橫綱系列一對一家用空調機種搭載最新的閃流放電技術，證實可有效抑制新冠病毒達99.97%以上，並能分解空氣中的有害物質及細菌。此外，結合防黴運轉技術，避免室內機發霉及異味。

大金為慶祝超越百年成就，從即日起至7月31日，購買大金的家用變頻空調（包括一對一到一對四系列機型），可享受多重優惠：一對一機種最高現折3000元，對多機種享每組現金回饋最高5000元，而VRV mini系列則每組現金回饋最高7000元。

此外，消費者還可申請政府節能補助3000元/組及貨物稅退稅最高2000元/組，最高總回饋可達12000元，優惠超值不容錯過。

大金空調2025夏季豪禮。大金提供
大金空調2025夏季豪禮。大金提供

消費 省電

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