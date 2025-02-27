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統一大智通物流中心2027啟用 基隆近10年最大投資

中央社／ 基隆27日電

統一集團位於基隆安樂區的大智通物流中心今天開工動土，投資近新台幣40億元，預計2027年啟用，市長謝國樑表示，這是基隆近10年來最大的民間投資，也盼能增加在地就業機會。

統一集團位於基隆市安樂區基金一路的大智通物流中心上午舉行開工動土典禮，基隆市長謝國樑受邀出席。

謝國樑致詞時指出，大智通物流中心投資金額近40億元，是基隆近10年來最大的民間投資，感謝統一集團選址基隆，希望能夠優先錄用基隆在地市民，增加在地就業機會。物流業在今日社會扮演舉足輕重的角色，更是民眾購物倚賴的重要管道，大智通物流中心的進駐，不僅增加基隆市就業機會，更帶動經濟發展及周遭環境。

謝國樑說，自他上任以來積極對各大小企業招手，要求以最便捷且效率的程序吸引投資；成功招商統一集團進駐基隆只是一個其中案例，未來市府將持續努力引進更多產業，邀請更多優質企業到基隆投資，創造更多產值及就業機會。

市府發布新聞稿表示，大智通基隆物流中心將興建地下1層、地上5層、屋突2層建築物，預計引入產業人力數350至400人，預定2027年第2季啟用。

統一集團表示，大智通基隆物流中心是集團近期重大投資案，交通非常好，可提供雙北、基隆、花蓮等地的電子商務的物流配送，將是北部相當重要的物流基地。

物流 謝國樑

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