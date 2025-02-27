聽新聞
0:00 / 0:00
新光三越氣爆後開啟第二賣場 中市勞工局籲注意此事
為了讓廠商和員工獲得妥善的安置，新光三越本周六3月1日起，將陸續啟動全台5處賣場，雖然僅是短期性質，但台中市勞工局今表示肯定，並希望賣場啟動後，仍應注意勞工權益。
勞工局長林淑媛今天說，新光三越啟動員工的短期安置計畫，可以抒解業主和勞工這段期間的營業損失，因為目前勞方仍給付薪資中，而勞工也可以藉由工作，賺得工作所得。但是，因為全台有5處地點，員工有可能要跨地區工作，因此也希望新光三越注意所衍生的員工休假、加班和交通、食宿補助等權益。
新光三越說，第二賣場第一階段自 3月1日起正式啟動，集結男女服飾、內睡衣、休閒運動、家庭用品、食品等多元品牌商品，於全台多地展開銷售活動。
首場活動將於台中世界貿易中心展覽場一館，時間時3月1日至11日，以及3月19日至31日，隨後陸續於台南新天地本館6樓（3/4至3/26）、台北南西店一館9樓（3/5至3/23）、台北信義新天地A9 9樓（3/6至3/18）和台中長榮桂冠酒店3樓（3/11至3/21）等地展開。
新光三越今天說，世貿一館參與品牌有27家，包括：LE CREUSET、老行家、GODIVA、皇室、ROBOROCK、正官庄、HUNTER、 KEZNZO KIDS、有情門、IMAGER-37、金安德森、SPRING、PHILIPB、元艇、 花神、愛威鐵盒、PIPPY、little ground、大將作、SWEAR、羅絲美、La felino、 Arnold Palmer、法雅客、好好集、韓味不二、美麗市場等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言