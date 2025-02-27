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新光三越氣爆後開啟第二賣場 中市勞工局籲注意此事

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
為了讓廠商和員工獲得妥善的安置，新光三越本周六3月1日起，將陸續啟動全台5處賣場。記者陳敬丰／攝影
為了讓廠商和員工獲得妥善的安置，新光三越本周六3月1日起，將陸續啟動全台5處賣場。記者陳敬丰／攝影

為了讓廠商和員工獲得妥善的安置，新光三越本周六3月1日起，將陸續啟動全台5處賣場，雖然僅是短期性質，但台中市勞工局今表示肯定，並希望賣場啟動後，仍應注意勞工權益。

勞工局長林淑媛今天說，新光三越啟動員工的短期安置計畫，可以抒解業主和勞工這段期間的營業損失，因為目前勞方仍給付薪資中，而勞工也可以藉由工作，賺得工作所得。但是，因為全台有5處地點，員工有可能要跨地區工作，因此也希望新光三越注意所衍生的員工休假、加班和交通、食宿補助等權益。

新光三越說，第二賣場第一階段自 3月1日起正式啟動，集結男女服飾、內睡衣、休閒運動、家庭用品、食品等多元品牌商品，於全台多地展開銷售活動。

首場活動將於台中世界貿易中心展覽場一館，時間時3月1日至11日，以及3月19日至31日，隨後陸續於台南新天地本館6樓（3/4至3/26）、台北南西店一館9樓（3/5至3/23）、台北信義新天地A9 9樓（3/6至3/18）和台中長榮桂冠酒店3樓（3/11至3/21）等地展開。

新光三越今天說，世貿一館參與品牌有27家，包括：LE CREUSET、老行家、GODIVA、皇室、ROBOROCK、正官庄、HUNTER、 KEZNZO KIDS、有情門、IMAGER-37、金安德森、SPRING、PHILIPB、元艇、 花神、愛威鐵盒、PIPPY、little ground、大將作、SWEAR、羅絲美、La felino、 Arnold Palmer、法雅客、好好集、韓味不二、美麗市場等。

新光三越今公布進駐台中世貿一館參與品牌有27家。圖／新光三越提供
新光三越今公布進駐台中世貿一館參與品牌有27家。圖／新光三越提供

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