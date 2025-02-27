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2月成屋交易量月增逾5%、這兩都買氣續躺平 專家：關鍵在這裡

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
中信房屋統計內部成交件數，2月全台交易量相較於上月增加約5.2%，較去年同期減少約24%；排除季節性因素，今年前2月累計全台交易量年減23.6%。中信房屋提供
中信房屋統計內部成交件數，2月全台交易量相較於上月增加約5.2%，較去年同期減少約24%；排除季節性因素，今年前2月累計全台交易量年減23.6%。中信房屋提供

中信房屋統計內部成交件數，2月全台交易量相較於上月增加約5.2%，較去年同期減少約24%。

進一步觀察六都的成交量數據變化，台北市月減8.7%、年減28.5%；新北市月增17.5%、年減23.5%；桃園市月增11.8%、年減22%；台中市月增9.7%、年減28.5%；台南市月增22.5%、年減25%；高雄市月減9.3%、年減22.6%。

若排除季節性因素，今年前2月累計交易量與去年同期相比，台北市年減25.1%、新北市年減23.1%、桃園市年減24%、台中市年減26.2%、台南市年減26.0%、高雄市年減23.2%，全台年減23.6%。

對此，中信房屋總經理張世宗指出，去年初因有新青安利多的挹注，房市急速升溫，墊高了統計基期，而現在房市已逐漸回歸理性，且以自住需求為成交主力，交易量出現回落實屬必然。

張世宗指出，年節已過，近期民眾看屋意願有所回溫，帶動2月房市交易量小幅成長。然而，從區域表現來看，台北市與高雄市卻仍呈現月減的情況，關鍵就在於「價格」。

張世宗表示，台北市是高總價地區，屋主普遍財力雄厚，對價格較為堅持，但現階段買方的追價意願並不高，由於買賣雙方價格認知存在落差，交易量自然難有起色。

至於高雄，張世宗分析，之前雖然受惠於科技題材與建設題材等利多因素加持，區域短線房價漲勢驚人，但現在市況還不明朗，自住客群出價較為保守，使得無論是新建案還是中古屋，來客量與成交量都未見明顯回升，顯示買方對於追高仍持觀望態度。

中信 房市

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