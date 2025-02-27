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2024年全國房市價量雙冠王在高雄 這區晚一年買房多付500萬

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據《591實價登錄》統計，2024年六都暨新竹縣市價量漲幅最高以高雄市前金區奪冠，不僅交易量去年也呈翻倍增加，房價成長近七成拔得頭籌，以購買30坪房屋計算，晚一年買就得再多付546萬元。《591實價登錄》提供
根據《591實價登錄》統計，2024年六都暨新竹縣市價量漲幅最高以高雄市前金區奪冠，不僅交易量去年也呈翻倍增加，房價成長近七成拔得頭籌，以購買30坪房屋計算，晚一年買就得再多付546萬元。《591實價登錄》提供

根據《591實價登錄》統計，2024年六都暨新竹縣市價量漲幅最高以高雄市前金區奪冠，不僅交易量去年也呈翻倍增加，房價成長近七成拔得頭籌，以購買30坪房屋計算，晚一年買就得再多付546萬元。

《591實價登錄》表示，受惠新建案「巴黎河左岸」單價衝上6字頭，同時也推升該區去年交易件數翻倍成長，拿下全台房市價量雙冠王。

緊鄰在旁的新興、三民分別位居第二、三名，新興受到房價外溢影響，加上周邊亞灣區開發，房市能見度提升，去年房價漲幅約四成。

而三民區去年房價已坐3望4，且有新建案「孟學苑」帶來近千戶成交，促使交易量年增逾六成，增幅同樣位居前段班。

實價登錄 房價

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