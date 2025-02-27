3500位櫃哥櫃姐上工了 新光三越3月1日啟動台中世貿第二賣場

台中新光三越百貨中港店13日發生氣爆案，至今全棟封館，803櫃位、3500名櫃哥櫃姐無處可去，新光三越開展短期安置計畫，3月1日將在台中世貿中心一館啟動第一波「第二賣場計畫」，目前已確定1日到11日有27家品牌設櫃，包含家用品、內睡衣等。

新光三越表示，「第二賣場計畫」首場活動選在台中世貿中心一館，時間是3月1日到11日、19日到31日，接下來依序是新光三越台南新天地本館6樓，從3月4日到26日，新光三越台北南西店一館9樓，3月5日到23日，新光三越台北信義新天地店9樓，3月6日到18日，台中長榮桂冠酒店3樓，3月11日到21日。

目前台中世貿一館3月1日到11日的參與品牌確定是27家，新光三越公布名單如下：LE CREUSET、老行家、GODIVA、皇室、ROBOROCK、正官庄、HUNTER、KEZNZO KIDS、有情門、IMAGE-37、金安德森、SPRING、PHILIPB、元艇、花神、愛威鐵盒、PIPPY、little ground、大將作、SWEAR、羅絲美、La felino、Arnold Palmer、法雅客、好好集、韓味不二、美麗市場。

新光三越營業本部副本部長謝英明說，一直在多方尋找適合的安置場地，場地確定後才有辦法讓廠商報名參加，盼盡快找到好的工作地點服務會員；明天會開始3月1日第二賣場的前置作業，由各廠商調配適當人力，原先館內的所有支付方式包含信用卡、現金與禮券都適用於第二賣場。

媒體詢問第二賣場計畫期間櫃哥櫃姐的薪資待遇，謝英明表示薪資由各品牌決定，新光三越無法了解，但會和各品牌協商，讓所有夥伴得到最好的短期安置；今天台中世貿二館也有精品服飾與百貨特賣會，謝表示這是世貿本就排定的活動，與新光三越無關。