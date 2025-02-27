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影／台南車展登場20多品牌參展創新高 千萬超跑隊快閃...民眾搶拍
第三屆「台南車展」今天起一連4天在大台南會展中心登場，有110多家汽機車廠商參展，550個攤位展出許多國際品牌新車、能源車、重機暨二輪車、汽機車零配件、汽機車周邊配件等各類車輛相關用品，還有超跑車隊與進口大型重型機車隊快閃，非常熱鬧。
台南車展廠商參展踴躍且展出規模創新高，共展出超過20多個品牌。上午開幕大批民眾搶拍，非常熱鬧。市府表示，搭配車展下午舉辦汽機車零配件產業論壇，聚焦探討未來汽機車市場發展與轉型契機，協助業者掌握未來電動車產業技術發展的關鍵趨勢。
這次車展除展出多款超跑，推出新車的品牌包括 Mercedes-Benz、VOLVO、Tesla、HONDA、NISSAN、MG、Hyundai、匯豐等。大型重型機有 DUCATI、CFMOTO、APRILIA、KTM、榮秋重機、MOTO GUZZI等國內外品牌。
市長黃偉哲表示，台南是許多汽車零組件生產冠軍基地，不論外銷營業額還是車廠供應鏈都是如此，而實際上台南所生產的汽車相關配備，品質也是首屈一指、深獲好評，更已成功進入國際市場。期盼吸引更多優質業者參展、觀展或舉辦展會活動，創造並提升產業價值、開創新商機，為周邊相關產業帶來衍生經濟效益。
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