影／台南車展登場20多品牌參展創新高 千萬超跑隊快閃...民眾搶拍

在房地產市場低迷的當下，一位網友在PTT論壇分享了其近五年的房地產投資經歷，從起初的700萬資產翻倍至4000萬，手握六間房產的高峰，如今卻因現金流問題淪為租屋族。該篇文章一經曝光，立即引發網友熱議，成為近期討論焦點。

2025-02-27 14:37