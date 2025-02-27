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高雄公辦都更總投資高達1,800億 國城建設扮演重要角色

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
圖為高雄市景。聯合報系資料照
圖為高雄市景。聯合報系資料照

全台都更大爆發，高雄公辦都更總投資金額上看1,800億元，為史上最高，引領南台灣城市轉型浪潮，其中國城建設扮演要角，市場位階持續墊高。

隨著都市化快速發展，各地政府積極推動民間參與公辦都市更新計畫，連過去較少關注都更議題的南台灣地區，近年也紛紛啟動相關計畫。

根據市調統計，嘉義、台南及高雄三地合計已有18件大型公辦都更案；其中，高雄市已完成簽約並完工的公辦都更案達7件，另有3件正在招商中，若順利招標，總投資金額將超過1,800億元，創下高雄公辦都更史上新高點。

目前已簽約並完工的七大公辦都更案累計投資金額達1,458億元，包括捷運鳳山國中站周邊公辦都更、舊市議會公辦都更案、亞灣區特貿三公辦都更案、岡山新行政中心公辦都更案、左營機20公辦都更案單元一與單元二、左營高鐵科技之心公辦都更案。

其中，深耕南部地區逾40年的國城建設就手握南台灣五大公辦都更案，投資金額共達360億元，穩居「南台灣都更天王」地位。包括高雄首場公辦都更案、位在捷運鳳山國中站旁的「鳳山都更好」，目前銷售成數已達9成5；中彰投雲嘉地區首例公辦都更「嘉義都更好」則已全數完銷，雙雙創下亮眼銷售佳績。

都更腳步不停歇，國城建設今年也將推出台南規模最大的平實營區都更案，基地位於小東路、後甲二路、平實二街，總面積達8,683坪，將分兩期開發，預計興建12棟住宅大樓，其中一棟將作為社會住宅回饋給台南市政府。

後續還有「特貿三」南之南基地、「左營高鐵科技之心」商四基地正積極籌備中，一舉一動備受市場矚目。

另外，國揚集團近年積極參與都更市場，繼2021年取得「特貿三公辦都更案」南之北基地後，2024年又接續取得「左營高鐵科技之心公辦都更案」商三A、B基地，預計投資188億元，興建A級商辦、餐飲、精品旅館及住宅等複合式產品。

三地集團旗下的尚發營造也陸續取得「左營機20公辦都更案」單元一、單元二，以及「岡山新行政中心公辦都更案」最優申請人，三案總投資額達206億元。其中，「左營機20」基地面積約1.8公頃，預計興建5棟24層住宅大樓，以及2棟社會住宅與市府綜合辦公大樓。

至於正在招商中的3個公辦都更案，如左營海軍眷村公辦都更、岡山87期公辦都更案以及亞灣智慧公宅公辦都更案，總招商面積合計就有6.5公頃，預計引進投資金額共411億元。當中，左營海軍眷村公辦都更案於去年11月公告招標，今年2月截標，據了解，三個單元皆有標封，最快3月可望評選出最優申請人。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，高雄市近年積極推動城市轉型，從傳統工業城市蛻變為科技新都，吸引眾多大型企業進駐，帶動商辦、住宅及公共設施需求成長，而市府以公辦都市更新為城市發展領頭羊，活化土地資源、提升都市機能，使產業發展與宜居環境並進。整體而言，高雄發展動能強勁，前景備受看好。

高雄公辦都更總投資高達1,800億，國城建設扮演重要角色。資料來源／市調
高雄公辦都更總投資高達1,800億，國城建設扮演重要角色。資料來源／市調

公辦都更 岡山 都市更新

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